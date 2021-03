Ibovespa abre volátil acompanhando bolsas americanas

Em uma semana mais curta por causa do feriado de Páscoa, o Ibovespa abriu nesta segunda-feira, 29, entre perdas e ganhos, acompanhando a correção dos índices americanos. No final da última semana, o bom resultado do índice foi puxado pela máxima histórica do índice S&P 500, nos Estados Unidos. No entanto, hoje, as bolsas americanas operam em queda.

Um dos motivos seria os investidores interpretando um possível anúncio do presidente Joe Biden sobre um pacote de infraestrutura que poderia custar mais de US$ 3 trilhões.

Ibovespa hoje, 29 de março de 2021

Às 10h06 (horário de Brasília), o Ibovespa recuava 0,08% aos 114.683 pontos.

A discussão do Orçamento de 2021, aprovado na última quinta-feira, também pressionar ainda a confiança dos investidores, especialmente pelo texto aprovado ter desagradado vários agentes do setor público devido á forma como foi aprovado, que tornaria o projeto impossível de ser executado.

Focus

A pesquisa Focus do BC desta segunda-feira também leva pressão sobre o mercado à medida trouxe uma perspectiva mais negativa para a inflação e para o crescimento da economia. Instituições financeiras ouvidas pelo BC elevaram, mais uma vez a perspectiva para a Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, de 4,71% para 4,81%. Mas reduziram a aposta para o Produto Interno Bruto (PIB), de 3,22% na última pesquisa, para 3,18% agora.

Outro indicador ruim nesta segunda-feira veio do setor de serviços. O índice de confiança do setor recuou para 5,6 pontos, menor nível desde junho de 2020, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Na Europa, surgem os primeiros sinais positivos após medidas mais restritivas contra a pandemia do novo coronavírus. O Reino Unido flexibilizou a quarentena. Agora, as pessoas já podem se encontrar ao ar livre.

Já na Espanha, milhares se reuniram em um show. O próprio governo testou todos os espectadores antes da apresentação e prometeu acompanhar essas pessoas pelos próximos 14 dias. A ideia é confirmar se grandes eventos já podem voltar por lá.

