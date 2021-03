Ibovespa hoje: abre em baixa, com piora do clima político e saúde

O Ibovespa hoje abriu em leve queda nesta quinta-feira, ainda pressionado pelos desdobramentos da pandemia tanto na esfera política quanto na área da saúde e na economia. Ainda está no ar a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, que, ontem, após a reunião do governo com o Legislativo e o Judiciário para buscar soluções para conter o agravamento da crise gerada pela covid-25 ce19, de que “erros na pandemia podem gerar remédios ‘fatais’ no Congresso, elevando a tensão política.

Nas entrelinhas da fala de Lira há quem enxergue um claro ao Palácio do Planalto, ainda que o presidente da Câmara não tenha citado um eventual processo de impeachment do presidente.

Junte-se à tensão politica os 301 mortos pela covid-19, número que deixa o Brasil atrás apenas dos Estados Unidos, sem que o Ministério da Saúde apresente um programa efetivo de combate ao crescimento da pandemia.

Ibovespa hoje, 25 de março de 2021

No campo econômico duas notícias ruins hoje: a prévia da inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgada hoje pela manhã, apontou aceleração de 0,93% em março.

O resultado é o maior para um mês de março desde 2015, quando o índice foi de 1,24%. Também pela manhã, o Banco Central mostrou uma visão mais negativa para o crescimento da economia em 2021 ao revisar para baixo o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, de 3,8% para 3,6%, em seu Relatório Trimestral de Inflação (RI).

Às 10h15 (horário de Brasília), o índice recuava 0,61%, aos 111.379 pontos.

O viés negativo da abertura também reflete a contaminação do cenário externo, em meio a receios com novos lockdowns na Europa para conter a disseminação da covid-19.

Nesta quinta-feira, o mercado também está de olho na reunião de líderes da União Europeia que discutirão a situação epidemiológica na Europa e a agenda de vacinação, com possibilidade de interromper exportações de vacinas.

O dólar opera em alta de 0,69%, a R$ 5,678 na compra e R$ 5,679 na venda.