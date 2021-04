Ibovespa fecha em baixa de 1,18% na contramão do exterior

Após abrir com alta, o Ibovespa recuou durante o dia encerrando o pregão desta quinta-feira, 1º de abril em queda, na contramão das bolsas internacionais. O imbróglio gerado pela aprovação do orçamento da União para 2021 com detrimento das despesas obrigatórias em prol de emendas parlamentares, ainda foi resolvido. A decisão do relator, Marcio Bittar (MDB-AC), de cancelar R$ 10 bilhões em emendas ainda não é suficiente para compor o montante necessário para aquelas despesas. Sem decisão, investidores se mantiveram sob cautela.

O resultado da produção industrial de fevereiro, de queda de 0,7% após nove meses em crescimento, produção industrial recuou 0,7% em fevereiro, veio bastante abaixo da expectativa que era de uma alta de 0,4% sobre janeiro e alta de 1,5% sobre fevereiro de 2021, segundo a Refinitiv Brasil, e acrescentou mais volatilidade à bolsa. O Ibovespa encerrou com recuo de 1,18%, aos 115.25 pontos e volume financeiro negociado de R$ 27,44 bilhões. Já a semana fechou no azul, com alta de 0,41%. Com o resultado divulgado hoje, a indústria acumula alta de 1,3% no ano de 2021, mas queda de 4,2%, em 12 meses.

Mais cautela

Ontem, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua também decepcionou o mercado. A taxa de desemprego de 14,2% foi superior aos 14,1% esperados por economistas e investidores, de acordo com uma mediana das projeções do Refinitiv.

Some-se a isso o fato de o Brasil ter batido, ontem, outro recorde de mortes desde o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, com 3.950 óbitos na média móvel.

Ibovespa hoje, 1º de abril de 2021

Assim, esse cenário doméstico, preocupante para investidores, acabou soterrando o otimismo que surgiu de manhã, quando o mercado ainda estava reagindo bem ao anúncio do plano de investimento de US$ 2 trilhões em infraestrutura anunciado pelo presidente Joe Biden, na quarta-feira, 31 de março.

Com objetivo de ser usado ao longo de oito anos, o pacote deve ser apenas a primeira parte de algo maior, atingindo a casa dos US$ 3 trilhões, com investimentos do governo americano na área de saúde nos próximos anos. Biden promete modernizar 20 mil milhas de rodovias e ruas, reparar 10 mil pontes e substituir 100% das tubulações e linhas de serviço do país.

Lá fora, as bolsas subiram, com Dow em alta de 0,52%, aos 33;153,21 pontos, S&P 500 com ganho de 1,18%, aos 4.019,87 pontos e Nasdaq, com avanço de 1,76%, aos 13.480,11 pontos.

Na Europa, o índice pan-europeu Stoxx Europe 600 subiu 0,61%, aos 432,22pontos.As bolsas europeias terminaram o dia no positivo, sob otimismo com o anúncio do plano de investimento em infraestrutura apresentado pelo presidente Joe Bidez, na quarta-feira, 31 de março.