Carteira recomendada: Confira as 5 ações mais sugeridas para a semana

Nas carteiras recomendadas dessa semana destacam-se ações da Companhia Siderúrgica Nacional, Iochpe-Maxion, Magazine Luiza, Randon e Via Varejo. Cada uma delas contou com duas indicações dentre as carteiras semanais das seguintes instituições financeiras: Ativa Investimentos, Guide Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Estas sugestões valem até o dia 09 de outubro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Companhia Siderúrgica Nacional

Papéis da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foram recomendados pelas corretoras Guide e MyCap Investimentos. A saber, a empresa tem ações listadas também na bolsa de valores de Nova York. Atua em siderurgia, mineração, logística, cimento e energia.

“Gostamos do papel e acreditamos que existem grandes chances de apreciação nas próximas semanas” diz o relatório da Guide ao apontar que há uma tendência de apreciação do preço do minério de ferro. Ao passo que, a mineração tem sido o segmento principal da CSN.

Iochpe-Maxion

Em seguida, ações da a Iochpe-Maxion estão nas carteiras recomendadas da Ativa Investimentos e da Mirae Asset. A empresa é líder na produção de rodas automotivas e também produz outros componentes para veículos. Conta com 31 fábricas em 14 países.

Dessa forma, a Mirae Asset aponta que o ativo está “muito descontado”, ou seja, está sendo negociado por um preço abaixo de seu valor patrimonial. “Esperamos uma recuperação no mercado em que atua e nas vendas ao longo do 2S20 [segundo semestre de 2020] e principalmente em 2021” diz o relatório.

Magazine Luiza

Já os ativos da Magazine Luiza são indicações da Mirae Asset e MyCap Investimentos. Trata-se de uma rede varejista de eletrônicos e móveis, com mais de 1000 lojas físicas distribuídas em 21 estados do país. Além disso, tem uma forte atuação e-commerce.

Sendo assim, o texto da Mirae Asset aponta que “a base de clientes no seu e-commerce continua surpreendendo positivamente pelo crescimento” bem como seu resultado operacional. A corretora estima que a Magalu continue estudando novas aquisições e inaugurando novas lojas nos próximos meses.

Randon

Ações da Randon, por sua vez, constam nas carteiras semanais da Ativa Investimentos e da Mirae Asset. A companhia é referência em soluções para o transporte, atuando nos setores de reboques e semirreboques, veículos fora-de-estrada, autopeças e serviços financeiros. A saber, trata-se de um conglomerado de nove empresas.

Em vídeo, analista da Ativa explica que apesar das oscilações a ação apresenta tendência de alta. De modo que, a Mirae Asset aponta que a companhia já tem demonstrado aumento de receitas nos últimos meses, ao se comparar com o mesmo período de 2019. “Esperamos continuidade de crescimentos nos próximos meses, diante da expectativa de recuperação da atividade econômica e dos impactos da safra agrícola na Randon” informa o relatório.

Via Varejo

As corretoras Terra Investimentos e Mirae Asset recomendam ações da Via Varejo para essa semana. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Ademais, também é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

Segundo a Mirae Asset, no segundo trimestre do ano a companhia “mostrou um resultado sólido, superior ao esperado e com a surpresa do forte crescimento nas vendas online”. Registrando assim aumento na sua base de clientes do e-commerce.

Veja então as carteiras recomendadas das cinco corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos

Em princípio, a Ativa Investimentos fez três alterações na sua carteira semanal. Saíram ativos da Suzano, Qualicorp e B3. E entraram ações da Camil Alimentos, RaiaDrogasil e Anima Educação.

Randon (RAPT4)

Camil Alimentos (CAML3)

RaiaDrogasil (RADL3)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

Anima Educação (ANIM3)

Guide Investimentos

A corretora Guide Investimentos retirou papel da Equatorial Energia para adicionar ação das Lojas Quero-Quero; rede de lojas de material de construção, móveis e eletrodomésticos.

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN3)

JBS (JBSS3)

Lojas Quero-Quero(LJQQ3)

Locaweb (LWSA3)

Natura (NTCO3)

Mirae Asset

Então, a Mirae Asset também fez apenas uma mudança na sua carteira recomendada. Excluiu ativo da Vale, e incluiu ação da WEG. A qual atua na fabricação e comercialização de motores elétricos, transformadores, geradores e tintas.

Cosan (CSAN3)

Gerdau (GGBR4)

Indústrias Romi (ROMI3)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

Klabin (KLBN11)

Magazine Luiza (MGLU3)

Marfrig (MRFG3)

Randon (RAPT4)

WEG (WEGE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

Em seguida, a MyCap Investimentos retirou ação da Movida Participações. E inseriu papel da IRB Brasil RE, empresa especializada em resseguro.

B3 (B3SA3)

Suzano (SUZB3)

Magazine Luiza (MGLU3)

Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3)

IRB Brasil RE (IRBR3)

Terra Investimentos

Por fim, a Terra Investimentos não modificou sua carteira recomendada.

MRV (MRVE3)

TIM (TIMP3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

Iguatemi (IGTA3)