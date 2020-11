Carteira recomendada da semana tem ações da Gerdau, Vale e Via Varejo

Nas carteiras recomendadas desta semana destacam-se ações da Gerdau, Vale e Via Varejo. Elas contaram com duas indicações dentre as carteiras semanais monitoradas. A saber, as corretoras separadas são: Ativa Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Suas sugestões valem até o dia 06 de novembro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Gerdau – Carteira recomendada

A Gerdau foi recomendada pelas corretoras Mirae Asset e MyCap Investimentos. Atua na produção e fornecimento de aço e minério de ferro. A siderúrgica tem ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

A Mirae comenta os resultados do terceiro trimestre de 2020, divulgados pela empresa. “A forte retomada da construção civil no Brasil, aumento de preços para o aço e o dólar valorizado foram determinantes para forte evolução do faturamento da empresa” diz texto.

Já a MyCap aponta que o “papel segue firme na tendência de alta”.

Vale

Papéis da Vale estão nas carteiras recomendadas da Mirae Asset e Ativa Investimentos. Trata-se de uma das maiores empresas de mineração do mundo, bem como a maior produtora de minério de ferro, pelotas e níquel.

A corretora Mirae aponta que os resultados do terceiro trimestre de 2020 superaram as expectativas. “Será uma boa pagadora de dividendos” diz o texto.

Via Varejo

Ações da Via Varejo fazem parte das indicações da Mirae Asset e da Terra Investimentos. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Assim como, é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

Segundo a Mirae Asset, a empresa teve resultado superior ao esperado no segundo trimestre do ano, contando com crescimento nas vendas online. “No cenário de juros e de inflação baixos (mesmo com a recente alta) e melhora do seu canal digital, esperamos números ainda melhores para os próximos trimestres” indica o relatório.

Veja então as carteiras recomendadas das quatro corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos – Carteira recomendada

Em princípio, a carteira recomendada da Ativa Investimentos teve três mudanças. Saíram ativos da Embraer, Porto Seguro e BTG Pactual. Ao passo que, entraram papéis da Telefônica Brasil, RaiaDrogasil e Petz.

Vale (VALE3)

Eneva (ENEV3)

Telefônica Brasil (VIVT4)

RaiaDrogasil (RADL3)

Petz (PETZ3)

Mirae Asset

Em seguida, a corretora Mirae Asset excluiu ativos da Cyrela, Klabin e Santander. E adicionou ações das Indústrias Romi, Itaú Unibanco e JHSF.

Cosan (CSAN3)

Gerdau (GGBR4)

Indústrias Romi (ROMI3)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

Itaú Unibanco (ITUB4)

JHSF (JHSF3)

Magazine Luiza (MGLU3)

Randon (RAPT4)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

A carteira semanal da MyCap Investimentos teve duas alterações. Saíram ativos da B2W Digital e Klabin; e entraram Bradesco e Gerdau.

Petrobras (PETR4)

Rumo (RAIL3)

Movida (MOVI3)

Bradesco (BBDC4)

Gerdau (GGBR4)

Terra Investimentos

Por fim, a carteira recomendada da Terra Investimentos não teve alteração.

MRV (MRVE3)

TIM (TIMP3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

Iguatemi (IGTA3)