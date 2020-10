Carteira recomendada tem ações da Gerdau, Klabin, Vale e Via Varejo

Nas carteiras recomendadas desta semana destacam-se ações da Gerdau, Klabin, Vale e Via Varejo. Elas contaram com duas indicações dentre as carteiras semanais monitoradas. Com exceção da Vale, que foi sugerida em três carteiras.

A saber, as corretoras separadas são: Ativa Investimentos, Guide Investimentos Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Suas sugestões valem até o dia 30 de outubro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Gerdau – Carteira recomendada

A Gerdau foi recomendada pelas corretoras Mirae Asset e Guide Investimentos. Atua na produção e fornecimento de aço e minério de ferro. A siderúrgica tem ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

A Mirae prevê que a empresa deve apresentar melhores resultados no terceiro trimestre deste ano. “Esperamos reajuste de preços e aumento de demanda ao longo dos próximos meses, com a expectativa da recuperação da economia interna e americana após as eleições” diz o texto.

A Guide Investimentos, por sua vez, aponta que “a Gerdau encerrou recentemente a sua estratégia de venda de ativos não estratégicos, melhorando a rentabilidade da empresa, e passando a focar em suas operações nas Américas”.

Klabin

Em seguida, a Klabin foi indicada nas carteiras semanais da Mirae Asset e MyCap Investimentos. É a maior produtora e exportadora de papéis do país.

O relatório da MyCap aponta que a ação “ segue em ponto de compra no diário”. Ao passo que o texto da Mirae diz “Esperamos um resultado sólido novamente no 3T20 [segundo trimestre de 2020], com aumento de receita e queda de endividamento”.

Vale

Papéis da Vale estão nas carteiras recomendadas da Mirae Asset, Ativa e Guide Investimentos. Trata-se de uma das maiores empresas de mineração do mundo, bem como a maior produtora de minério de ferro, pelotas e níquel.

O relatório da Guide aponta que “os preços de minério continuam em patamares elevados (fruto da menor oferta no mercado), enquanto a empresa negocia a múltiplos descontados”. Já o texto da Mirae diz que “continuamos esperando forte demanda chinesa por minério de ferro”.

Via Varejo

Ações da Via Varejo fazem parte das indicações da Mirae Asset e da Terra Investimentos. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Assim como, é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

Segundo a Mirae Asset, a empresa teve resultado superior ao esperado no segundo trimestre do ano, contando com crescimento nas vendas online. “No cenário de juros e de inflação baixos (mesmo com a recente alta) e melhora do seu canal digital, esperamos números ainda melhores para os próximos trimestres” indica o relatório.

Veja então as carteiras recomendadas das quatro corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos – Carteira recomendada

A carteira recomendada da ativa mudou quase por completo em relação à semana passada. Saíram ativos das Indústrias Romi, RaiaDrogasil, Magazine Luiza e Even. E entraram ações da Eneva, Embraer, Porto Seguro e do banco BTG Pactual.

Vale (VALE3)

Eneva (ENEV3)

Embraer (EMBR3)

Porto Seguro (PSSA3)

BTG Pactual (BPAC11)

Guide Investimentos

Em seguida, a Guide Investimentos efetuou três trocas.Retirou papéis da Cosan, Lojas Quero-Quero e Movida e incluiu Bradesco, Gerdau e Localiza.

B2W (BTOW3)

Bradesco (BBDC4)

Gerdau (GGBR4)

Localiza(RENT3)

Vale (VALE3)

Mirae Asset

Já a Mirae Asset fez duas mudanças na carteira semanal. Excluiu ativos das Indústrias Romi e WEG e inseriu Cyrela e Santander.

Cosan (CSAN3)

Cyrela (CYRE3)

Gerdau (GGBR4)

Iochpe-Maxion (MYPK3)

Klabin (KLBN11)

Magazine Luiza (MGLU3)

Randon (RAPT4)

Santander (SANB11)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

A carteira recomendada da MyCap Investimento mudou completamente em relação à semana passada. Desse modo, veja os ativos selecionados:

Petrobras (PETR4)

Rumo (RAIL3)

B2W Digital (BTOW3)

Movida (MOVI3)

Klabin (KLBN11)

Terra Investimentos

Por fim, a Terra Investimentos retirou ação da Iguatemi e adicionou Lojas Renner.

MRV (MRVE3)

TIM (TIMP3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

Lojas Renner (LREN3)