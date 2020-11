Carteira recomendada tem ações da Magalu, Movida, MRV e mais

Nas carteiras recomendadas desta semana destacam-se ações da Gerdau, Magalu, Movida, MRV, Vale e Via Varejo. Elas contaram com duas indicações dentre as carteiras semanais monitoradas. Com exceção da Vale, que teve três recomendações.

A saber, as corretoras separadas são: Ativa Investimentos, Guide Investimentos, Mirae Asset, MyCap Investimentos e Terra Investimentos. Suas sugestões valem até o dia 13 de novembro, sexta-feira.

Nesse sentido, uma carteira recomendada nada mais é do que um conjunto de ativos sugeridos para um investidor. Nas carteiras semanais de ações são indicados papéis considerados potenciais ao longo desse período.

Gerdau – Carteira recomendada

A Gerdau foi recomendada pelas corretoras Mirae Asset e MyCap Investimentos. Atua na produção e fornecimento de aço e minério de ferro. A siderúrgica tem ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

A Mirae comenta os resultados do terceiro trimestre de 2020, divulgados pela empresa. “A forte retomada da construção civil no Brasil, aumento de preços para o aço e o dólar valorizado foram determinantes para forte evolução do faturamento da empresa” diz texto. Já a MyCap aponta que o “papel segue firme na tendência de alta”.

Magazine Luiza

As ações da Magazine Luiza foram indicadas pela Mirae Asset e Guide Investimentos. A varejista de eletrônicos e móveis, conta com mais de 1000 lojas físicas distribuídas em 21 estados do país. Além disso, tem uma forte atuação e-commerce.

O relatório da indica que “a base de clientes no seu e-commerce continua surpreendendo positivamente pelo crescimento” bem como seu resultado operacional. Já a Guide diz que “destacamos a estratégia da Magalu que permanece na transformação de uma empresa de varejo tradicional com uma área digital para uma empresa digital com pontos físicos e capital humano”.

Movida

A Movida está na carteira recomendada da Guide e da MyCap Investimentos. Trata-se de uma empresa de aluguel de carros. Foi adquirida em 2013 pelo grupo JSL. É a terceira maior companhia de locação de veículos no Brasil em tamanho de frota, em relação as companhias abertas do setor.

A Guide aponta que “o setor foi extremamente afetado pela crise do coronavírus, principalmente nos segmentos de Rent a Car, aluguel de curto prazo, pelo qual muitos motoristas de aplicativos alugam seus carros”. E continua “avaliamos que o cenário tende a ser mais positivo em meio a possibilidade de reabertura gradual da economia”. A MyCap indica quem “papel segue na carteira mesmo com forte valorização na semana”.

MRV

A MRV Engenharia foi indicada pelas corretoras Mirae Asset e Terra Investimentos. É a maior construtora do país pelo quarto ano consecutivo segundo o ranking ITC, além de atuar como parceira no programa Minha Casa Minha Vida.

Sendo assim, o relatório da Mirae Asset indica que o resultado do terceiro trimestre de 2020 foi bom, “beneficiado pela abertura da economia e volta dos cartórios”. Diz também que “com o atual cenário de juros e de inflação mais baixos em relação aos anos anteriores, o cenário ainda continua positivo para a empresa e para o setor”.

Vale

Papéis da Vale estão nas carteiras recomendadas da Mirae Asset, Ativa e Guide Investimentos. Trata-se de uma das maiores empresas de mineração do mundo, bem como a maior produtora de minério de ferro, pelotas e níquel.

A corretora Mirae aponta que os resultados do terceiro trimestre de 2020 superaram as expectativas. “Será uma boa pagadora de dividendos” diz o texto. A Guide explica que “no curto prazo, os papéis da mineradora devem continuar voláteis, reflexo do fluxo de notícias negativas em torno da empresa dados os danos de imagem à companhia e provisões para pagamento de multas e indenizações”.

Via Varejo

Ações da Via Varejo fazem parte das indicações da Mirae Asset e da Terra Investimentos. A empresa administra as Casas Bahia e o Pontofrio, duas varejistas brasileiras do ramo de eletroeletrônicos e móveis. Assim como, é responsável pela fábrica de móveis Bartira e pela plataforma de e-commerce do Extra.

Segundo a Mirae Asset, a empresa teve resultado superior ao esperado no segundo trimestre do ano, contando com crescimento nas vendas online. “No cenário de juros e de inflação baixos (mesmo com a recente alta) e melhora do seu canal digital, esperamos números ainda melhores para os próximos trimestres” indica o relatório.

Veja então as carteiras recomendadas das cinco corretoras monitoradas. Bem como, suas modificações.

Ativa Investimentos – Carteira recomendada

Em princípio, a carteira recomendada da Ativa Investimentos teve três mudanças. Saíram ações da Eneva, Telefônica Brasil e Petz. E entraram papéis da Randon, AES Tietê e Qualicorp.

Vale (VALE3)

Randon (RAPT4)

AES Tietê (TIET11)

RaiaDrogasil (RADL3)

Qualicorp (QUAL3)

Guide Investimentos

Em seguida, a corretora Guide Investimentos também contou com três alterações. Foram retirados ativos da B2W, Burger King Brasil e Minerva. E foram inseridos Centauro, Magazine Luiza e PetroRio

Centauro (CNTO3)

Magazine Luiza (MGLU3)

Movida (MOVI3)

PetroRio (PRIO3)

Vale (VALE3)

Mirae Asset

A Mirae Asset excluiu ativos da Iochpe-Maxion e Itaú Unibanco. E adicionou ações do Banco Inter e MRV.

Banco Inter (BIDI11)

Cosan (CSAN3)

Gerdau (GGBR4)

Indústrias Romi (ROMI3)

JHSF (JHSF3)

Magazine Luiza (MGLU3)

MRV (MRVE3)

Randon (RAPT4)

Vale (VALE3)

Via Varejo (VVAR3)

MyCap Investimentos

A carteira semanal da MyCap Investimentos retirou ativo da Rumo e incluiu Klabin.

Petrobras (PETR4)

Klabin (KLBN11)

Movida (MOVI3)

Bradesco (BBDC4)

Gerdau (GGBR4)

Terra Investimentos

Por fim, a carteira recomendada da Terra Investimentos não teve alteração.

MRV (MRVE3)

TIM (TIMP3)

Banco do Brasil (BBAS3)

Via Varejo (VVAR3)

Iguatemi (IGTA3)

