O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse durante uma conferência do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) que os EUA não criarão uma moeda digital de Banco Central (CBDC) sem a aprovação do Congresso americano.

Moeda Digital dos EUA

Dessa forma, os EUA não devem ter uma versão digital do dólar tão cedo visto que o tema CBDC divide opiniões entre deputados e senadores. Powell revelou que atualmente há uma pesquisa sobre a emissão de um CBDC para os EUA que está focada nos riscos e benefícios da tecnologia e não em sua criação efetiva.

Pouco antes de sua fala no BIS, Powell participou de uma conferência de pagamentos virtual organizada pelo Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia e destacou que mesmo que os americanos venham a emitir um CBDC no futuro a moeda digital não vai substituir o dólar fisico.

“Um dos três princípios-chave destacados é que um CBDC precisa coexistir com dinheiro e outros tipos de dinheiro em um sistema de pagamento flexível e inovador”, disse Powell. “As melhorias no sistema global de pagamentos virão não apenas do setor público, mas também do privado.”

Reserva global

Nos últimos meses, Powell enfatizou várias vezes que os EUA não agiriam rapidamente na emissão de um dólar digital devido ao status do dólar físico como moeda de reserva global.

No entanto há o temor de que o governo possa usar CBDCs para aumentar a vigilância financeira mesmo que o projeto seja focado ou possua elementos de privacidade.

Mesmo com a polêmica do tema na maior economia do mundo, Powell ressaltou que a pandemia do coronavírus não deixou dúvidas de que o sistema financeiro precisa de reformulação.

“A crise da Covid trouxe um foco ainda mais nítido à necessidade de abordar as limitações de nossos acordos atuais para pagamentos internacionais”, disse Powell. “E apesar dos desafios do ano passado, ainda temos sido capazes de fazer progressos importantes.”