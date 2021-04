Lei para o Bitcoin nos EUA virá em breve, diz ex-SEC

Regulamentações a criptomoedas, um assunto que sempre deixa em alerta os investidores, voltou a ser pauta de discussão depois que Jay Clayton, ex-presidente da SEC (Securities and Exchange Commission) dos Estados Unidos (equivalente norte-americana à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil), disse que, embora o Bitcoin não tenha sido classificado como um título por um longo tempo, novas regulamentações podem estar chegando em breve.

A afirmação foi feita no Squawk Box da CNBC, na quarta-feira, 31.

“Onde os ativos digitais ‘pousam no final do dia’ – será conduzido em parte pela regulamentação nacional e internacional, e espero que a regulamentação venha nesta área direta e indiretamente”, disse ele ao apresentador Andrew Ross Sorkin, que o rebateu , lembrando que enquanto Clayton esteve no cargo de presidente, a SEC não se posicionou sobre a regulamentação da criptomoeda.

Clayton justificou que isso foi porque o ativo foi declarado como não sendo um valor mobiliário antes mesmo de ele assumir a presidência, o que fazia com que a jurisdição da SEC sobre o Bitcoin fosse bastante indireta.

SEC e Bitcoin

Durante a gestão de Clayton, a SEC reprimiu ofertas iniciais de moedas não registradas e fraudulentas, além de também se recusar a aprovar a aplicação de quaisquer fundos negociados em exchanges de Bitcoins.

No final de dezembro de 2020, também abriu um processo contra a Ripple Labs, acusando a empresa de tecnologia de ter violado as leis de títulos federais ao vender a criptomoeda XRP para consumidores no varejo.

O ex-presidente informa que, desde a saída da SEC, em dezembro do ano passado, presta assessoria sobre criptomoedas à One River Asset Management, disse falar “como cidadão” e, ainda que não tenha nenhum sinal especial sobre as novas leis que virão, acredita que o ambiente regulatório terá uma reviravolta.

Os comentários do ex-presidente da SEC foram feitos uma semana depois que o bilionário e fundador do fundo de hedge Bridgewater Associates, estimado em US$ 150 milhões, disse em uma entrevista ao Yahoo Finance que vê uma boa probabilidade de que o Bitcoin possa ser banido pelo governo dos EUA, como aconteceu com a propriedade do ouro em 1930.