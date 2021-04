Na hora do ‘sim’, token NFT substitui aliança de casamento

A criatividade no uso de NFT (tokens não fungíveis) não tem limites. Depois de atrair artistas famosos e empresas como a Agência Lupa, a primeira com serviço de checagem a vender um NFT de uma checagem de uma notícia, agora o token invadiu uma cerimônia de casamento. O casal Peter Kacherginsky e Rebecca Rose, funcionários da exchange Coinbase, atrelaram tokens NFT às suas alianças de casamento. A cerimônia, seguindo a tradição judaica, foi realizada no dia 14 de março, mas o fato só foi divulgado na sexta-feira, 2, no Twitter da noiva.

“A maioria das pessoas se casa em um local de culto religioso, na praia ou em montanhas. Pedro e eu não somos a maioria das pessoas. Nos casamos no #blockchain”, disse Rebecca em uma série de postagens no Twitter, que inicia com uma foto do casal segurando os celulares durante a cerimônia.

Lembrança para sempre

“O nome do token é Tabaat, a palavra hebraica para anel. Armazenamos uma animação do artista Carl Johan Hasselrot dentro dos tokens únicos, o que ilustra duas coisas distintas tornando-se uma, como no casamento”, conta a noiva.

Rebecca finaliza dizendo que o registro de troca dos anéis virtuais será permanentemente armazenado no blockchain, “para que todos vejam como prova do nosso compromisso mútuo”, e ressalta que, ao contrário dos objetos físicos, o blockchain é para sempre. “É imparável, impossível de censurar e não requer permissão de ninguém. Exatamente como o amor deveria ser. O que poderia ser mais romântico do que isso?”, conclui.

Como qualquer outro criptoativo registrado na rede blockchain, os Tabaats podem ser consultados por qualquer usuário por meio de serviços como o Etherscan, o que pode significar uma nova tendência surgindo para o mercado de casamentos, à medida que mais casais decidam aderir à ideia.