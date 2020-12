Pluto TV de graça: veja como funciona o novo streaming no Brasil

Pluto TV é a Netflix grátis. Se você está cansado de pagar assinatura mensal, este serviço chegou em bom momento. Enfim, finalmente surgiu uma modalidade sem custo de um dos melhores serviços de vídeos online que existem.

O que é Pluto TV?

Pluto TV é um serviço de televisão na Internet da Viacom CBS, dona do estúdio de cinema Paramount Pictures. Dessa maneira, seu diferencial é que ela reúne TV ao vivo, com canais convencionais, além de conteúdo sob demanda.

Para completar, qualquer dispositivo consegue acessar o serviço, sem nenhum cadastro, registro, ou limites. Em suma, são 32 canais ao vivo, bem como 15 canais de filmes e programas de TV sob demanda.

O conteúdo é dublado, e na indisponibilidade do áudio localizado, os programas são exibidos com legendas em portugues. Desse modo, o serviço não permite mudar a configuração de áudio ou legendas.

A Pluto TV foi lançada no Brasil em novembro de 2020 e tem crescido rapidamente desde então. Ao mesmo tempo, o serviço opera também nos Estados Unidos e na Europa desde 2014.

Como a Pluto TV ganha dinheiro?

Primeiramente, temos o serviço Paramount+, de acesso restrito a assinantes. Em seguida, temos a receita é gerada por meio de anunciantes. Dessa forma, não existe perspectiva da empresa passar a cobrar pelo serviço.

Isto só é possível porque a Pluto TV exibe comerciais durante os shows. Atualmente, a experiência é semelhante a assistir à TV convencional. Dessa forma, um programa de meia hora normalmente tem quatro intervalos comerciais. Em suma, cada intervalo consiste em vários anúncios de 20 a 30 segundos.

A promessa é que, até o final de 2021, sejam mais de 60 canais e 7,800 horas de conteúdo no Brasil. Por exemplo, programas de reality shows, desenhos, estilo de vida, natureza, policial, além de conteúdo infantil.

Como usar Pluto TV?

Para usar a Pluto TV, você pode entrar pelo seu navegador preferido em https://pluto.tv/live-tv/inicio. Igualmente, pode baixar o aplicativo para qualquer um dos dispositivos suportados pelo serviço para iOS ou Android.

A Pluto TV é totalmente grátis. Você não precisa se registrar com endereço de e-mail. Do mesmo modo, também não precisa inserir dados do cartão de crédito. Portanto, basta abrir o site ou aplicativo da Pluto TV e começar a assistir programas e filmes imediatamente.

Nesta versão para o Brasil, a Pluto TV não exige nenhum login para funcionar. Assim sendo, não existe opção para marcar um filme para continuar depois. Diferente de outros serviços pagos, como a Netflix, não existe a possibilidade de fazer download dos filmes e séries.

Quais os destaques?

O catálogo inclui títulos como O Casamento do Ano, com Diane Keaton e Robert DeNiro, além do filme Obsessão, com Nicole Kidman e Matthew McConaughey. Em seguida, temos o especial de Natal do Porta dos Fundos Teocracia em Vertigem, e até mesmo os filmes da saga Star Trek.

Não obstante, o serviço conta com a programação da MTV, o desenho Naruto, canais de natureza, investigação, e moda. As crianças contam com diversos canais incluindo Nick Jr. e Turma da Mônica.

Som desligado no início?

De certo, a Pluto TV inicia os conteúdos com o som desligado, tanto nos canais ao vivo quanto nos sob demanda. Para resolver isto, é preciso clicar no botão “Ligar o som”, localizado no canto superior esquerdo.

Se você pretende parar de pagar a TV a cabo e serviços por assinatura, a Pluto TV é a sua melhor alternativa. Portanto, faça um teste sem compromisso.

Embora o serviço da Viacom CBS ofereça uma programação variada, com filmes e programas antigos, ainda não é um substituto completo para a TV a cabo.