Saiba o que é arbitragem e como ganhar dinheiro no trade

Arbitrador é um trader que atua por conta própria, buscando distorções entre diferentes mercados. Embora não seja necessário saber programar, a automação dos trades dá uma vantagem competitiva muito grande.

Sem dúvida há muita confusão e falsas expectativas que são criadas em torno da arbitragem de trades. Desta forma, golpistas aproveitam para vender robôs de trade e cursos prometendo retornos garantidos em operações de arbitragem.

O que é arbitragem no trade?

Arbitrar significa realizar operações (trades) que aproveitam distorções de mercado, com baixíssimo risco. A princípio, o arbitrador não realiza uma aposta na expectativa de alta ou queda do ativo investido.

Um exemplo simples, e comum, é a compra de ações da Petrobras ADR (PBR) listada na bolsa de valores de Nova Iorque NYSE. Simultaneamente, é realizanda a venda das ações de Petrobras ON (PETR3) no mercado de ações brasileiro. Trata-se do mesmo ativo, porém negociado em bolsas e moedas diferentes.

Neste caso, o arbitrador só irá atuar quando existir alguma diferença favorável entre as cotações. Dessa forma, não é necessário nenhum registro especial, autorização da empresa, da bolsa de valores, ou similar.

Como se tornar um arbitrador?

Embora a operação (trade) acima pareça simples, a verdade é que a arbitragem, especialmente nos mercados acionários, atualmente é toda automatizada. Nesse sentido, as grandes empresas especializadas levam vantagem. Podemos citar os servidores colocation, localizados no mesmo Data Center (estrutura física) das corretoras. Além diso, existem algoritmos criados por profissionais para enganar os demais participantes.

Dessa maneira, é possível afirmar que qualquer pessoa ou empresa com contas abertas e aptas a operar diferentes mercados pode, na teoria, se tornar um arbitrador. No entanto, em mercados mais estabelecidos a disputa por milésimos de segundo favorece os grandes players, com máquinas mais potentes e softwares mais avançados.

A situação é diferente nas criptomoedas, justamente por ser um mercado mais recente, com menos traders profissionais envolvidos. No momento, são poucos os fundos de investimento e gestores profissionais que atuam neste segmento. Isso cria mais oportunidades de arbitragem, e permite a todos concorrerem de maneira mais igualitária.

Como ganhar dinheiro na arbitragem do trade?

Para quem busca arbitrar mercados acionários, ou contratos futuros de ações e dólar, é recomendável o uso de robôs (bots), pois as diferenças nas cotações são pequenas. Deste modo, é necessário realizar diversas operações pequenas muitas vezes ao dia, sempre que surgem diferenças nas cotações.

Há traders que preferem arbitrar diferenças entre o ETF do iShares Ibovespa (BOVA11) com a cesta de ações que compõe o índice. Em vista disso, seria impossível realizar tantos trades de forma simultânea sem um mecanismo de envio de ordens em lote.

De maneira similar, os contratos futuros de ouro são negociados em lotes de 10 e 250 gramas, sendo possível arbitrar entre estes quando há diferenças na cotação proporcional. Igualmente, o contrato de dólar futuro possui diferentes meses de vencimento. Em vista disso, estes arbitradores buscam distorções nas suas cotações ajustadas pelo prazo de carrego.

Arbitragem em criptomoedas

Conforme mencionado, o mercado de criptomoedas é menor que o tradicional, tanto em volume, quanto em número de instituições profissionais de gestão e arbitragem. Além disto, favorece o fato de cada corretora (exchange) atuar como uma bolsa de valores independentes, com a sua própria oferta de criptoativos listados, prazos e taxas.

Abaixo temos o ranking de volume no mercado brasileiro de Bitcoin (BTC), liderado pelo Mercado Bitcoin, exchange com 7 anos de histórico sem registro de hacks ou perda de valores de clientes.

Pesa também o fato das criptomoedas negociarem 24 horas por dia, em diversos países e moedas. É justamente por isso que surgem tantas oportunidades de arbitragem. Surgem portanto possibilidades de ganho mesmo para traders sem experiência em programação.

No vídeo abaixo, o pessoal da @usecripto dá dicas importantes para quem está começando no trade.