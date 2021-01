Valor do Bitcoin ultrapassa 30 mil dólares pela primeira vez, uma continuação de um aumento que segue de forma acentuada.

A criptomoeda virtual atingiu $ 30.823,30 na tarde de sábado (2), poucas semanas depois de ficar acima de $ 20.000 pela primeira vez.

Além disso, no ano passado, o valor do Bitcoin quase quadruplicou graças ao interesse de grandes investidores em busca de lucros rápidos.

De acordo com alguns analistas, esse valor pode subir ainda mais com a queda do dólar americano.

Embora o valor da moeda americana tenha subido em março, no início da pandemia do coronavírus, à medida que os investidores buscavam segurança em meio à incerteza, desde então caiu devido ao grande estímulo do Federal Reserve dos EUA.

Assim, o dólar encerrou o ano passado com sua maior perda anual desde 2017.

Valor do Bitcoin ultrapassa 30 mil dólares

O Bitcoin tem sua negociação feita da mesma forma que as moedas reais, como o dólar americano e a libra esterlina.

Recentemente, o bitcoin ganhou um apoio crescente como forma de pagamento online, com o PayPal entre os adotantes mais recentes de moedas digitais .

Mas a criptomoeda também provou ser um investimento volátil.

Um rali anterior em 2017 esteve perto de romper o nível de $ 20.000. Mas também atingiu baixas extremas e caiu para menos de $ 3.300 anteriormente.

A moeda passou de $ 19.000 em novembro do ano passado, antes de mais uma vez cair drasticamente.

Além disso, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, alertou sobre seu uso como método de pagamento em outubro.

“Tenho que ser honesto, é difícil ver que o Bitcoin tem o que tendemos a chamar de valor intrínseco”, disse ele. “Pode ter valor extrínseco no sentido em que as pessoas o desejam”.

Bailey acrescentou que está “muito nervoso” sobre as pessoas que usam Bitcoin para pagamentos. Bem como apontou que os investidores devem perceber que seu preço é extremamente volátil.