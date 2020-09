Como depositar dinheiro em bancos digitais Nubank e Inter

Saiba os procedimentos para efetuar transferências e veja as vantagens que as instituições proporcionam aos clientes, como diminuição da burocracia e isenção de taxas

É possível depositar dinheiro nos bancos digitais através de TED, cheque, e até mesmo boleto. No entanto, existem diferenças entre o Banco Inter e Nubank, portanto, é preciso prestar atenção.

Os bancos digitais explodiram no Brasil em tempos recentes. Nubank e Inter são certamente os principais expoentes dessa massificação, já sendo parte da realidade de milhões de brasileiros. Todavia cresceram significativamente também os bancos digitais C6, Neon, Original, entre outros.

Eles vieram para suprir com tecnologia e eficiência um mercado que sofria com a burocracia nos grandes bancos. Entre as grandes vantagens, de fato, estão a ausência de filas em agências físicas e isenção de algumas taxas e anuidades.

Porém, junto a essas facilidades vêm as dúvidas; entre elas, como depositar dinheiro em bancos digitais?

Primeiramente vamos falar dos dois maiores: Banco Inter e Nubank. Acompanhe abaixo.

Como depositar dinheiro no Nubank?

Depois de concluído o cadastro e ter a conta liberada, é preciso ativar a sua conta. Para isso, basta realizar um depósito. Dessa forma, você pode optar por realizar uma TED de qualquer outro banco para sua conta Nubank, selecionando o código do banco: 260 Nubank, e agência: 0001.

Se optar por depositar por boleto, no entanto, é importante ter em mente que o dinheiro pode demorar até 3 dias úteis para ser reconhecido. Caso escolha transfeir por TED, lembre-se que alguns bancos cobram tarifas. Neste sentido, podem ser bem altas.

Como depositar no Banco Inter?

É igualmente simples, mas existem alguns detalhes a mais. Após abrir o aplicativo (app) do Inter no celular você pode gerar um boleto de cobrança, em seguida, inserindo o valor que desejar. Com este boleto em mãos, você poderá, por exemplo, carregar sua conta do Banco Inter em qualquer lotérica.

O banco “laranjinha” permite que você faça uma TED de uma conta de qualquer outro banco para sua conta digital do Inter. Dessa maneira, o valor cai no mesmo dia para TEDs feitas até as 17h de um dia útil.

O “extra” aqui é que o Banco Inter permite depositar dinheiro através de cheque. Para isso, basta abrir o app, em seguida ir em “Depósito de cheque”, para finalmente preencher as informações e tirar uma foto do cheque. Por fim, o valor será depositado em sua conta em até 2 dias úteis e você receberá a confirmação por e-mail. Contudo, esse serviço é isento de tarifa.

Facilidades do Nubank

Com o Nubank é possível realizar pagamentos e compras online, inclusive em sites internacionais. Igualmente, o usuário pode fazer transferências entre diversos bancos de forma rápida e gratuita, além de poder realizar saques na rede Banco24Horas. De maneira similar, o Nubank oferece a opção da portabilidade do seu salário de outro banco.

Todo o valor adicionado à conta possui rendimento automático, gerando lucro com o passar do tempo. No app, ainda é possível aumentar ou diminuir o limite do seu cartão. Assim que esse dinheiro cai na conta do Nubank, ele já está rendendo a uma taxa maior do que a poupança. Em suma, essas são as principais das vantagens do “roxinho”.

Banco Inter tem outras vantagens

A conta do Banco Inter oferece a transferências entre bancos sem taxas, permite depositar dinheiro utilizando cheques, e emissão de boletos bancários. Além disso, conta com saques ilimitados na rede Banco24Horas, de forma gratuita.

Um dos diferenciais do “laranjinha” é possibilidade de se fazer investimentos por meio da conta. Desse modo, você consegue investir no Tesouro Direto, em fundos de investimento, e até na previdência privada.

Outra vantagem do banco Inter é realizar recargas de celular pelo próprio aplicativo. No entretanto, no Banco Inter existem limites no valor da transferência: de R$ 10 mil por dia para uma conta de mesma titularidade e de R$ 5 mil por dia para uma conta de terceiros. Segundo o banco, os clientes podem solicitar o aumento de limite.

Banco Inter vai além de permitir depositar dinheiro

Em termos de serviços de conta-corrente, o Inter abre larga vantagem em comparação com o Nubank. Isto porque entre os diferenciais está a Conta Kids, voltada para crianças e adolescentes. Dessa forma, tem como objetivo apoiar os pais na orientação financeira de seus filhos. Ao depositar dinheiro nesta conta, o valor ficará disponível para saques e uso do cartão de débito.

A Conta Kids é 100% gratuita e dá direito a um cartão de débito e opções mais limitadas de investimentos. Similarmente, a abertura da conta pode ser feita pelo site ou app do banco, sendo necessário que o menor de idade tenha CPF e RG.

Outros diferenciais Nubank

O Nubank conta com o Rewards, um programa de benefícios, onde os clientes usam os pontos acumulados para quitar gastos da fatura do cartão de crédito.Do mesmo modo, toda a gestão pode ser feita pelo app.

O Nubank Rewards é um programa opcional para clientes do cartão de crédito Nubank. Desse modo, possui um custo de R$19 ao mês. Vale destacar que os pontos do cartão Nubank não expiram.