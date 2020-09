Conta digital: saiba o que é e como escolher o melhor banco

Com inúmeras vantagens e comodidades, as contas digitais têm conquistado usuários, que não querem mais perder tempo com burocracias e nem dinheiro com taxas abusivas dos bancos.

Em um mundo em que o dinheiro em espécie parece cada vez menos necessário (alô, Banco Central e sua incompreensível cédula de R$ 200), os bancos virtuais estabeleceram uma enorme vantagem nesse mercado. Sem dúvida, abrir uma conta digital nunca foi tão fácil como agora.

Nesse sentido, uma parcela considerável dos clientes bancários já migraram para o ambiente online, seja em seus smartphones ou no computador. Você se lembra quando foi a última vez que pisou numa agência que não fosse para usar o caixa eletrônico? Pois é…

O que é uma conta digital?

Embora a conta digital seja igual uma conta-corrente convencional, com agência e número, ela tem uma série de facilidades logo de cara.

Se você já precisou abrir conta em banco em agência, deve ter tirado as moedas e chaves do bolso – e até mesmo o cinto – para não travar na porta giratória e ficou com aquele calhamaço de papel na mão aguardando o gerente chamar sua senha, certo? No banco digital, isso não acontece.

A principal diferença para uma conta tradicional é que o cliente pode abrir, fechar e utilizar todos os serviços de forma virtual, por um site ou aplicativo, sem precisar ir até uma agência.

Por que usar uma conta digital?

Primeiramente, as contas digitais não exigem a mesma presença física dos bancos tradicionais. Desta forma, a variedade de ofertas online pode oferecer menos (ou até mesmo zero) taxas de administração, melhores tarifas, e até e mesmo empréstimos mais em conta.

O fechamento generalizado de agências bancárias físicas fez com que mais consumidores fossem apresentados aos benefícios do banco online, mesmo que temporariamente por conta do Coronavírus.

Qual a vantagem? Vale a pena?

O principal atrativo é que as transações no ambiente online dos bancos digitais costumam ser gratuitas e ilimitadas. No entanto, podem existir tarifas para o uso do cheque especial, ou até mesmo TEDs e saques acima do pacote contratado.

No entretanto, mesmo em casos de cobrança, as tarifas dessas novas instituições costumam ser menores do que as praticadas pelos bancos tradicionais. Além disso, alguns bancos permitem que o cliente aumente seu limite do cheque especial de forma autônoma. Quem nunca precisou gastar numa situação emergencial, porém estourou o limite?

Outro ponto importante é a maior para a segurança do usuário, uma vez que não é preciso mais andar com dinheiro no bolso por aí. Nesse sentido, quase todos os bancos oferecem dispositivos de pagamentos por aproximação (NFC). Esta tecnologia permite realizar pagamentos nas maquininhas de cartão dos estabelecimentos comerciais.

Usar conta digital é seguro?

Sim, acessar uma conta digital usando o celular é seguro. A tecnologia de segurança utilizando criptografia evoluiu de tal forma que dificilmente alguém irá conseguir invadir sua conta digital. Os sistemas de acesso e de autenticação em dois fatores (2FA), além da proteção e regulação por órgãos governamentais, garante a tranquilidade do cliente.

De fato, uma grande vantagem dos bancos 100% digitais é estarem sempre à frente das inovações. Nesse sentido, geralmente oferecem os métodos mais avançados de acesso seguro via aplicativo, além da senha tradicional. Os desenvolvimento dos celulares contribui para essa segurança, incluindo leitores biométricos, reconhecimento facial, entre outros.

Como é feita a segurança do banco digital?

Em primeiro lugar, o comportamento do usuário facilita a segurança. Quanto mais se usa a conta digital, mais o banco consegue traçar um perfil do cliente em termos de padrão de gastos, geolocalização e histórico de pagamentos. Dessa forma, qualquer coisa que saia do comum chama a atenção da equipe de segurança, que pode inclusive bloquear a transação até verificar sua autenticidade.

Além disso, grande parte dos bancos digitais hoje exige dois métodos de autenticação (2FA). Nesse sentido, entram uma combinação entre senha, token de segurança, biometria, considerados a maneira mais segura de se proteger digitalmente.

Banco digital possui cartão?

Sim, da mesma maneira que os bancos tradicionais, você irá receber pelos Correios seu cartão de débito (ou múltiplo, quando inclui a função crédito). Outro fator de segurança na conta digital a possibilidade de emitir um cartão de virtual, uma versão online do seu cartão de crédito e/ou débito emitido pelo banco.

A diferença do do cartão virtual é a possibilidade de criar uma numeração e código de segurança descartáveis. Ou seja, o usuário pode utilizá-lo por determinado período, e em seguida cancelar este cartão virtual pelo próprio aplicativo. Dessa forma, é possível aumentar sua segurança contra golpes em ambientes online.

Qual o melhor banco digital para abrir conta?

A oferta é quase infinita: Nubank (NuConta), Banco Inter, C6 Bank, Banco Neon, Agibank, PagBank do PagSeguro, Next do Bradesco, Banco Original, Superdigital do Santander, Meu BMG, enfim, são várias opções.

Afirmar que existe um banco digital ou conta digital melhor para qualquer caso seria complicado. Desta forma, ao escolher um banco online para abrir sua conta digital, existem algumas coisas a se considerar:

Evite taxas: Escolha uma conta bancária que não cobre taxas mensais. Isso pode depender do seu comportamento – manter um saldo mínimo, por exemplo, ou vincular a conta a outra já existente -, mas muitas vezes você pode evitar taxas ao abrir sua conta digital no banco certo.

Leia as letras miúdas: Há uma variedade de outras taxas que os bancos cobram além das tarifas mensais de pacotes de serviços, portanto, certifique-se de entender quais são. Só porque é um banco apenas online não significa que não haja regras a serem seguidas. E cada um faz sua regra.

Confira o site e o aplicativo: Com um banco online, suas principais interações ocorrerão por meio do site do banco e de seu aplicativo móvel. Certifique-se de compreender os recursos de gerenciamento de conta disponíveis. Tanto a App Store quanto o Google Play fornecem análises dos aplicativos móveis para mais informações.

Certifique-se de estar protegido: Verifique se o banco é registrado e autorizado pelo Banco Central. Deste modo, seus depósitos estão segurados em caso de falência bancária. Em vista disso, estes bancos digitais precisam seguir regras específicas para operar, dando uma segurança maior para o correntista.