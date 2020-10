Desdobramento de ações: você sabe o que é e como funciona?

Um desdobramento de ações é o processo através do qual as empresas aumentam o número de ações no mercado, mas o percentual de capital aberto continua igual.

Recentemente o Magazine Luiza anunciou um desdobramento de ações (ou split, em inglês), mas você sabe o que isso significa? Vamos explicar!

Um desdobramento de ações é o processo através do qual as empresas aumentam o número de ações no mercado, mas o percentual de capital aberto continua igual. Ou seja, seria mais ou menos como dividir uma pizza em 16 pedaços no lugar de 8. Mas a pizza continuaria tendo o mesmo tamanho, somente os pedaços é que diminuem.

Isso também significa que um desdobramento não deixa as ações mais baratas, apenas torna a ação “menor” para custar menos. Assim como metade da fatia de uma pizza custaria metade do preço. É importante lembrar que preço e valor da ação também são coisas distintas.

No caso do Magazine Luiza, o desdobramento proposto é na proporção de uma ação ordinária para quatro ações ordinárias, sem alteração no valor do capital social da empresa. As negociações ex-desdobramento passam a valer a partir de 14 de outubro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas por que as empresas realizam desdobramento de ações?

Você pode estar se perguntando qual razão leva algumas empresas a realizarem o desdobramento de ações. No caso do desdobramento atual do Magazine Luiza, a empresa explicou que o objetivo é aumentar a liquidez das ações ordinárias e ajustar a cotação. Ou seja, tornar o preço mais acessível. Cada ação desdobrada passa a valer menos, possibilitando que mais pessoas possam adquiri-la.

O Magazine Luiza já realizou outros desdobramentos em sua história. Em um deles, o preço do papel passou de R$ 277 para R$ 36.

De forma geral, existem alguns motivos que levam empresas a realizarem desdobramento. Entre eles, está o que o Magazine Luiza está fazendo, deixando mais ações disponíveis no mercado e tornando-as mais acessíveis para mais pessoas, aumentando a liquidez.

Isso porque quando o preço de uma ação começa a se tornar muito alto, o que acontece é que acaba dificultando a entrada de investidores pequenos ou até a negociação em lotes menores, prejudicando a sua liquidez. Deste modo, a empresa pode entender que vale a pena desdobrar os papéis para torná-los mais acessíveis.

Além disso, historicamente, um desdobramento de ações pode ser indicativo de sucesso para as empresas que o fazem, com exemplos de companhias como Ambev, Lojas Renner e Klabin. Na verdade, ao longo da história, muitas empresas de capital aberto costumam realizar desdobramento conforme as suas ações se valorizam demais e começam a ficar pouco acessíveis.

E existe o outro lado da moeda?

Para os investidores, um desdobramento de ações pode ser algo positivo na medida em que torna mais acessível o investimento. Quem já tem papéis da empresa passa a ter uma quantidade maior deles. Por outro lado, também existe o risco de ter que encarar acionistas com perfil diferente do anterior. Por exemplo, aqueles que investem apenas considerando preços mais baratos.

Também é preciso atualizar registros, como a declaração de bens no Imposto de Renda, e há, naturalmente, as despesas extras da empresa relacionadas ao desdobramento de ações. Por exemplo, os gastos com avisos, comunicados e reuniões. De qualquer forma, se trata de um procedimento muito habitual no mercado.