Loft, startup do setor imobiliário, recebe investimento de US$ 425 milhões

Startup de compra, reforma e venda de imóveis, a paulistana Loft anunciou, nesta terça-feira, 23, o recebimento de um aporte de US$ 425 milhões, o equivalente, na cotação de hoje, a pouco mais de R$ 2,3 bilhões. O investimento é o maior recebido por uma startup brasileira, superando os US$ 400 milhões que entraram no Nubank, em janeiro.

Com isso, a Loft passa a ter valor de mercado de US$ 2,2 bilhões, se tornando uma das maiores empresas do ramo imobiliário do mundo e a maior fora dos EUA e da China.

Essa volumosa quarta rodada de aportes na startup foi liderada pelo fundo americano D1 Capital, que anteriormente já investiu em empresas como SpaceX e Robinhood. Assinando os cheques do investimento estão investidores como Advent International, Altimeter Capital, CPPIB, DST Global, GIC, Silver Lake, Soros, Tarsadia Capital e Tiger Global.

Foco na digitalização

Com esse dinheiro entrando no caixa, a empresa quer investir ainda mais em ferramentas de digitalização, que já tem seu papel e importância no funcionamento da startup hoje. Segundo a companhia, em número destacado pelo jornal O Estado de S. Paulo, perto de 97% dos contratos hoje assinados na plataforma já são feitos de forma totalmente digital, sem contato físico.

Uma outra parte desse dinheiro será investida no aumento de portfólio da empresa. Atualmente, a Loft atua em 116 bairros de São Paulo e 14 no Rio de Janeiro. “Diferentemente de outros business, em que a territorialidade é o mais importante, o nome do atual jogo imobiliário é densidade”, diz. Florian Hagenbuch, fundador da Loft, em nota.

A startup está em um claro movimento de fortalecer sua atuação no setor de crédito imobiliário. No ano passado, comprou a startup Invest Mais, de financiamento.

Agora, a Loft quer bater a marca de 30 mil clientes até o final do ano em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje, são 6 mil. Também deve voltar a colocar em prática seu plano de expansão, paralisado no começo da pandemia do novo coronavírus, mirando capitais como Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, ainda que o cenário continue incerto no Brasil.

A Loft

Fundada em 2018, em São Paulo, a Loft é uma startup que surgiu com a proposta de comprar, reformar e vender imóveis, aumentando bastante, assim, sua margem de lucro. O grande diferencial, porém, está na digitalização de todo o processo. A Loft levanta os dados de transações imobiliárias e usa inteligência artificial para oferecer propostas.

Depois, em casos mais interessantes e com margens maiores, a empresa contrata empreiteiros parceiros para reformar a residência e deixar com o padrão tradicional da Loft.

Por fim, vale lembrar que a empresa comprou a startup Uotel em julho de 2020, e que, na última semana, teve seu nome alterado para Nomah. Foi, assim, a entrada da Loft também no setor de locação de imóveis, já que a Nomah é considerada uma mistura de Airbnb com hotelaria.