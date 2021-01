Maiores empresas de tecnologia: ainda vale investir?

As maiores empresas do mundo são dominadas pelo setor de tecnologia. A Apple é a líder absoluta, com valor de mercado de 2,26 trilhões de dólares. Em seguida, temos Microsoft e Amazon, emparelhadas.

De fato, o setor foi o que mais se beneficiou com a resposta dos governos à pandemia. Isso porque, além de capitalizadas, a demanda por seus serviços aumentou com o confinamento forçado. Será que ainda vale investir nestas empresas?

Qual o valor de mercado das maiores empresas?

Somadas, as 6 gigantes, que incluem também Google, Facebook e Alibaba, possuem um valor de mercado de 8,16 trilhões de dólares. Isso representa 25,7% do S&P500, o índice das 500 maiores empresas listadas nos EUA.

Embora o número possa parecer elevado, é preciso lembrar que o lucro dessas empresas cresceu cerca de 15% em 2020. Enquanto isso, Visa, Johnson e Johnson, Bank of America, e PepsiCo tiveram queda no indicador.

Bitcoin concorre com estas maiores empresas?

Sim, no entanto, não é um competidor direto. Isso porque a criptomoeda não busca gerar lucro, nem tampouco crescimento de receitas.

De qualquer forma, ambos competem pelo investidor que está buscando proteção da desvalorização das moedas emitidas por governos. De maneira similar, com a queda na rentabilidade da renda fixa, é natural que investimentos alternativos ganhem espaço.

Netflix é bolha? Vale a pena comprar?

A produtora e distribuidora de conteúdo audiovisual teve um 2020 excelente, subindo 64% no ano. É difícil dizer que se trata de uma bolha, dado que seu lucro cresceu quase 50% ante o ano anterior.

No entanto, o múltiplo de Preço / Lucro para 2021 aponta para 60 vezes, o que parece elevado para o setor. Dentre as maiores empresas de entretenimento audiovisual, Comcast (CMCSA) negocia a um múltiplo de 18 vezes, enquanto Charter Communications (CHTR) em 31 vezes.

Em resumo, é possível afirmar que o valor de mercado da Netflix está muito acima dos concorrentes quando ponderamos pelo lucro. De qualquer modo, é possível que a empresa inicie operações em novos mercados, aumentando assim sua lucratividade.

Por que Apple é líder?

Primeiramente, a Apple, a líder dentre as maiores empresas do mundo, apresentou lucro líquido de 58 bilhões nos últimos 12 meses. Para se ter idéia do valor, isso dá 3 vezes o montante obtido pela Walmart.

Em seguida, a empresa conseguiu aumentar receitas, mesmo com as restrições que incluíram o fechamento de lojas. Lembre-se, a Apple cobrava até 30% das vendas dos aplicativos em sua loja.

Sua lucratividade era tão absurda que alguns processos foram abertos, inclusive gerando uma batalha contra a fabricante de games Epic Games, do Fortnite. No final, a própria Apple cedeu e baixou sua taxa para 15%.

Vale a pena comprar as maiores empresas de tecnologia?

Sim. Mesmo que a pandemia acabe em 2021 (tomara), empresas como Google, Apple, Microsoft e Amazon vão seguir lucrando. Isso porque dominam suas áreas, criando uma vantagem competitiva muito grande.

Deste modo, por mais que seus múltiplos pareçam altos hoje, com o crescimento de lucro nos próximos 3 ou 4 anos, voltam a ficar em patamares aceitáveis. Em resumo, as maiores empresas são muito lucrativas.

Por último, é importante lembrar que é possível investir nas gigantes de tecnologia diretamente na B3, a bolsa de valores brasileira. Os BDRs, certificados de ações estrangeiras, são ofertados pelas mesmas corretoras tradicionais, reguladas pela CVM e demais órgãos responsáveis.