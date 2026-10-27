Bolsa e dólar hoje: mercado dá sinais de recuperação após queda

Mercado financeiro já dá sinais de melhora e dólar futuro fica perto de R$ 5,40

Mercado financeiro já dá sinais de melhora e dólar futuro fica perto de R$ 5,40

Os ativos brasileiros negociados no exterior começaram a apresentar sinais de recuperação nesta terça-feira (27), depois de um dia de fortes oscilações no mercado financeiro. O movimento indica uma acomodação dos preços após a reação negativa dos investidores ao resultado das eleições presidenciais, embora ainda não seja possível afirmar que a instabilidade terminou.

Na pré-abertura de Wall Street, o ETF EWZ, fundo negociado nos Estados Unidos que acompanha ações brasileiras, subia 0,29%, por volta das 7h06, no horário de Brasília. Na sessão anterior, o indicador havia recuado 19,8%.

O dólar futuro também apresentava uma pequena queda, de 0,08%, por volta das 7h15, mantendo a moeda americana próxima de R$ 5,40. O movimento ocorre depois da alta de 8,21% registrada no fechamento de segunda-feira (26), segundo dados divulgados pelo mercado financeiro.

Os números mostram que, após a reação intensa da véspera, parte dos investidores começa a buscar um novo equilíbrio para os preços dos ativos brasileiros.

Ações brasileiras ensaiam recuperação no exterior

Entre as empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, os papéis de grandes bancos e da Petrobras também apresentavam variações positivas na manhã desta terça-feira.

As ações do Bradesco subiam 1,37%, enquanto as do Itaú Unibanco avançavam 0,78%. Os dois bancos haviam registrado perdas superiores a 20% na sessão anterior.

Já os papéis da Petrobras apresentavam alta de 0,76%, recuperando uma pequena parcela da queda de 13,99% registrada na segunda-feira.

As movimentações ainda são iniciais, mas mostram que as perdas da véspera não se transformaram em uma nova rodada generalizada de quedas logo na abertura dos mercados internacionais.

Por que o mercado reagiu dessa forma?

A forte oscilação de segunda-feira ocorreu após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais. Parte dos investidores havia apostado em um resultado diferente, e a mudança nas expectativas provocou ajustes nas posições financeiras.

Também pesam nas avaliações as dúvidas sobre a política fiscal, o controle das contas públicas e as decisões econômicas que serão adotadas no próximo mandato.

Esse cenário, porém, não significa que uma crise econômica esteja automaticamente estabelecida. A reação inicial dos mercados reflete expectativas e avaliações de risco, que podem mudar conforme novas informações e decisões sejam divulgadas.

É preciso ter medo de uma nova queda?

O comportamento dos ativos nesta terça-feira oferece um sinal de acomodação, mas não garante uma recuperação contínua. Instituições financeiras mantêm avaliações diferentes sobre os próximos movimentos: algumas veem possibilidade de novas perdas, enquanto outras consideram que a desvalorização abriu oportunidades para investimentos em empresas brasileiras.

Por isso, o momento pede atenção aos indicadores, sem conclusões precipitadas. Um pregão isolado não define a trajetória da Bolsa, do dólar ou da economia brasileira nos próximos meses.

Para quem acompanha o mercado, o mais adequado é observar a evolução das cotações, as decisões de política econômica e os próximos resultados fiscais. A volatilidade pode continuar no curto prazo, mas as oscilações de um único dia não são suficientes para determinar o desempenho futuro dos investimentos.

O cenário desta terça-feira é de tentativa de estabilização após um pregão turbulento. Ainda há incertezas, mas os primeiros movimentos da manhã mostram que os ativos brasileiros começaram a reagir, enquanto o dólar futuro operava próximo de R$ 5,40.