Você está pensando em investir em renda variável, mas não sabe muito bem qual estratégia adotar? É preciso calma nessa hora. Sim, dá para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e os números de mercado, especialmente no longo prazo, mostram isso. Mas é preciso considerar alguns pontos importantes antes de investir.

Primeiramente, cheque qual grau de risco seu perfil de investidor permite. Quanto mais agressivo ele for, maior o percentual que você teoricamente poderia alocar em ações na carteira de investimentos. Já se o seu perfil for conservador, ainda assim pode valer a pena diversificar, colocando na carteira uma parte menor em renda variável. Aliás, a diversificação é sempre recomendada para qualquer perfil de investidor.

Ganhar dinheiro na Bolsa no longo prazo

Depois de checar seu perfil de investidor, é preciso entender como funciona o mercado de ações. As empresas normalmente abrem capital para investir ou pagar dívidas, entre outros pontos. Quando você compra as ações, acaba se tornando um sócio da empresa. Por isso é importante que, ao pensar em ganhar dinheiro na Bolsa, você considere empresas que façam sentido para você.

Uma das estratégias, inclusive, é comprar ações visando ao longo prazo. Isso não significa que você deva comprar e não acompanhar o andamento dos papéis. Pelo contrário, é preciso entender o que está acontecendo com a empresa e as suas perspectivas. Para isso, vale acompanhar os relatórios de mercado e as notícias relacionadas.

O megainvestidor Warren Buffet recomenda o investimentos em empresas que demonstrem bons fundamentos e tenham gestão competente e ética, além de baixo endividamento e boa rentabilidade sobre o patrimônio. Outra estratégia que ele adota é investir em empresas que estão desvalorizadas pensando exatamente no longo prazo. Ou seja, compre na baixa e venda lá na frente, na alta.

Day trade e outras alternativas

Também dá para ganhar dinheiro na Bolsa com outras alternativas que não visam ao longo prazo, pelo contrário. O Day Trade é uma delas. Trata-se de uma estratégia de compra e venda de ativos que acontece no mesmo pregão, ou seja, no curtíssimo prazo. O objetivo é lucrar vendendo o ativo por um preço maior que o da compra.

Mas é preciso considerar que quem faz Day trade normalmente é o investidor com perfil mais arrojado. Ou seja, aquele que não se importa em correr mais riscos se também puder ganhar mais. E neste caso, costuma-se usar até robôs que auxiliam na tomada de decisão.

Finalmente, outra possibilidade para quem quer ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, mas não se sente seguro para investir sozinho, é investir através de um fundo de investimentos em ações. Neste caso, você conta com a presença de um gestor que vai escolher e acompanhar as ações por você. Naturalmente esse trabalho tem um preço, por isso é preciso comparar os diferentes fundos à disposição no mercado, seus históricos de ganhos e as taxas cobradas.