Bolsonaro ignora pandemia e vai pescar com Ratinho

Nesta terça-feira (22), um vídeo circulou nas redes sociais e está gerando bastante repercussão. Nele, é possível ver o presidente Jair Bolsonaro ao lado do apresentador Ratinho durante um passeio em um barco de pesca, ignorando o fato de estar em momento de pandemia no Brasil. De férias em Santa Catarina, também é possível observar que nenhuma das pessoas ao redor está usando máscara de proteção.

A publicação, claro, está gerando comentários negativos contra o chefe executivo e seus companheiros de aventura. Bolsonaro está em Santa Catarina desde o último sábado (19), quando sobrevoou áreas atingidas pelas fortes chuvas que infelizmente deixaram 15 mortos no Estado. Desde lá, ele não teve compromissos oficiais e como podemos ver nas imagens, ele está aproveitando o período para pescar no litoral catarinense. O gesto comum de cumprimentar apoiadores -sem uso de máscaras ou qualquer outra proteção – também é visível.

Bolsonaro e Ratinho

Aproveitando a companhia, o apresentador do SBT, Ratinho e o ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD), também apareceram no vídeo divulgado nesta segunda. Com nenhum dos presentes usando máscara de proteção contra o novo coronavírus, o apresentador do SBT brincou: “Tô aqui com o ministro Faria, com o coronel e, mais importante de tudo, [Bolsonaro] vai pescar, é gente como a gente. E ainda com o Secretário da Pesca”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O apresentador do SBT é um dos apoiadores do governo e até chegou a ser contratado para defender a Reforma da Previdência logo no início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. “Essa é a pescaria que tem peixe”, acrescentou Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel, filho de Silvio Santos, dono do SBT.

Web critica

Após o vídeo vazar nas redes sociais, o público criticou a postura de Bolsonaro, Ratinho, Fábio Faria e demais acompanhantes. O assunto rendeu e os internautas repercutiram o vídeo como negativo e de total falta de responsabilidade devido ao momento que estamos passando. Com mortes e casos de contaminação devido ao novo coronavírus. Teve gente que pontuou a atitude como “genocidas”, “assassinos”. “Meu Deus quando eu acho que não pode piorar, ele surpreende”, escreveu um seguidor da página que compartilhou o vídeo.

Na rede social Twitter, os internautas também viram o ato de Bolsonaro, Ratinho e demais colegas como negativo e criticaram. “Enquanto o Brasil fica para trás na corrida pela vacinação, o auxílio emergencial é cortado, o número de mortos por covid-19 volta a subir, o filho ladrão recebe apoio da ABIN para montar estratégia de defesa, o presidente mais vagabundo do mundo pesca com o Ratinho”, escreveu.

Enquanto o Brasil fica para trás na corrida pela vacinação, o auxílio emergencial é cortado, o número de mortos por covid-19 volta a subir, o filho ladrão recebe apoio da ABIN para montar estratégia de defesa, o presidente mais vagabundo do mundo pesca com o Ratinho. pic.twitter.com/PeRgC97Lgy — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) December 22, 2020

O vídeo divulgado também teve uma curiosidade, pois foi no mesmo dia em que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), foi preso por suspeita de corrupção, a 9 dias do fim do mandato.