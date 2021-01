Bolsonaro pede demissão do presidente do BB; saiba o motivo

Fontes do Planalto afirmam que o presidente Jair Bolsonaro pediu a demissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão. O pedido foi feito ao ministro da Economia, Paulo Guedes.

Embora não haja um comunicado oficial da demissão, fontes afirmam que a decisão foi motivada pelo anúncio de fechamento de 200 agências do Banco do Brasil e do plano de reestruturação que prevê um programa de demissão voluntária que prevê o fechamento de 5 mil vagas. Fontes afirmam que Bolsonaro pediu a demissão de André Brandão por não gostar das medidas.

Na quinta-feira (14), o Banco do Brasil informou ao mercado através de “fato relevante” à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não ter recebido qualquer comunicação formal por parte do “acionista controlador”, o Governo Federal, sobre a decisão a respeito da demissão.

Por que Bolsonaro pediu a demissão do presidente do Banco do Brasil?

Segundo informou ao blog de Valdo Cruz por um auxiliar presidencial, Bolsonaro está pressionando para que o plano seja suspenso, ou pelo menos adiado, a fim de evitar influência nas eleições dos novos presidentes da Câmara e Senado.

Na disputa pelas casas legislativas, Bolsonaro apoia o deputado Arthur Lira (PP) à presidência da Câmara e o senador Rodrigo Pacheco (DEM) no Senado. Parlamentares também não estariam contentes com a decisão do Banco do Brasil em fechar agências, segundo o blog.

Por que o Banco do Brasil vai fechar agências?

André Brandão tomou posse na presidência do banco em setembro de 2020, vindo do banco HSBC, onde também foi presidente. Brandão tem mais de 20 anos no mercado financeiro.

O Banco do Brasil anunciou na segunda-feira (11) a abertura de dois programas de demissão voluntária com a previsão de adesão de cerca de 5 mil funcionários, além do fechamento de 361 unidades do BB, sendo 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento.

O Banco do Brasil afirma que a reorganização da rede de atendimento, incluindo os fechamentos, deve trazer uma economia líquida anual estimada com despesas administrativas de R$ 353 milhões em 2021 e R$ 2,7 bilhões até 2025.

O objetivo do fechamento, segundo o BB, é trazer eficiência ao atendimento, reter recursos para a abertura das unidades de atendimento especializado e melhorar a experiência do cliente.