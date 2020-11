Eleições 2020 no Amapá: primeiro turno será no dia 6 de dezembro

Ficou decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) que o primeiro turno das Eleições 2020 no Amapá será realizado no dia 6 de dezembro. Caso haja segundo turno, a data prevista será 20 de dezembro.

Eleições 2020 no Amapá – Macapá foi a única capital do país que não teve 1º turno no domingo, 15 de novembro

Dos 16 municípios do estado do Amapá, 13 foram totalmente atingidos pelo apagão de duas semanas atrás, quando houve um incêndio na principal subestação do estado. Desde então, a capital Macapá vem sofrendo com o fornecimento de energia.

A decisão das datas das Eleições 2020 no Amapá foi transmitida pela internet durante Sessão Administrativa Extraordinária e teve unanimidade dos votos de membros na reunião. “[…] É decisão unânime. Determino que seja oficiado imediatamente ao TSE e que a equipe de tecnologia de informação da corte regional já inicie o que for necessário para os simulados com a TI do TSE”, declarou o presidente do TRE-AP, desembargador Rommel Araújo.

O adiamento do pleito no Amapá se deu por conta da falta de segurança que o Estado apresentava, em decorrência da crise no fornecimento de energia tanto na capital quanto em outras cidades.

Com a falta de energia, serviços foram acometidos na região, como internet, telefonia, setores hospitalares e alimentícios. Por conta desse ocorrido, que o pleito foi adiado na capital.

As Eleições 2020 no Amapá foram adiadas devido à insegurança causada pelo apagão que atingiu o Estado. Também em decorrência do apagão, a Justiça determinou que o pagamento do Auxílio Emergencial, criado pelo Governo Federal para ajudar brasileiros sem renda durante a pandemia do coronavírus, seja complementado em mais duas parcelas, ou seja, estique para mais dois meses.