Centrão dispara em quase metade dos municípios nas Eleições 2020

Com a característica de se aliar a governos diferentes, independente da ideologia, os partidos do Centrão foram os escolhidos pela população brasileira nas Eleições 2020.

Veja quais são os partidos do Centrão

PP – Progressistas PSD – Partido Social Democrático PL – Partido Liberal PTB – Partido Trabalhista Brasileito Republicanos Cidadania PSC – Partido Social Cristão Solidariedade Avante Patriota Pros – Partido Republicano da Ordem Social

Na comparação do 1º turno de 2016 e 2020, o DEM, PP, PSD e Republicanos, nessa ordem, foram os partidos que mais cresceram em número de prefeitos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

DEM nas Eleições 2020

O DEM foi o que registrou a maior alta nas Eleições 2020, de 269 para 459 candidaturas eleitas. Além disso, três dos sete prefeitos de capitais já eleitos são do DEM (Curitiba, Florianópolis e Salvador). Já o Partido Progressita (PP), o salto foi de 498 para 682 (184 a mais).

Eles são seguidos por PSD (114 a mais) e Republicanos (ex-PRB), que conquistou mais 104 prefeituras.

Centrão X Bolsonaro

Os partidos do Centrão, que formam a base política na Câmara dos Deputados – mais da metade dos 513 parlamentares, do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), irão governar nas mais de 2,6 mil cidades brasileiras.

Isso representa o equivalente a 47% dos municípios liderados por este partidos, ou seja, mais de 78 milhões de pessoas optaram por não eleger ideologias ou extremismos nas Eleições 2020.

O resultado das Eleições 2020, tanto primeiro quanto segundo turno, se dá com estratégias muito bem pensadas por lideranças políticas já para as Eleições 2022. Isso também pode ampliar a força política do Centrão junto do presidente Bolsonaro.

Centrão X números de prefeituras

Dos 11 partidos que formam o grupo, os que tem as maiores legendas em prefeituras nas Eleições 2020 está o PP, PSD e PL.

O PP venceu em 685 municípios brasileiros. Já o PSD, à frente em cidades com maior número de habitantes, quase 23 milhões, vai administrar 655 prefeituras a partir do ano que vem. O PL ficou em terceiro lugar, com 345 prefeituras.

O PSD vai comandar, por exemplo, capitais como Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Rio Banco (AC) e João Pessoa (PB) além de cidades populosas como Guarulhos, na grande São Paulo, Nova Iguaçu no Rio de Janeiro e Uberlândia, no triângulo mineiro.

E o PSDB e o MDB?

Apesar de liderarem em números de prefeituras non país, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) não integram o Centrão. Eles anunciaram a saída do Centrão em julho deste ano.

Nas Eleições 2020, o PSDB foi o partido que mais perdeu prefeituras. Ao todo foram 278. O MDB segue em segundo lugar com menos 263 a menos. Apesar disso, o MDB continua líder em número de prefeitos em 774 de 5.567 municípios brasileiros.