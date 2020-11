Covas x Boulos: saiba onde assistir os debates do 2º turno em SP

Pelo menos 5 emissoras irão realizar debates com os candidatos a Prefeitura de São Paulo, entre os dias 19 e 24 de novembro. Saiba onde assistir os debates do 2º turno em SP entre Covas x Boulos antes do segundo turno das eleições 2020 na capital paulista.

Tradicionalmente, os debates são uma forma de esclarecimentos das propostas dos candidatos na eleição. Através da sabatina, é possível o eleitor ter um panorama do que os candidatos pensam e vão agir na administração pública a qual concorrem.

Band – 19 de novembro (quinta)

Além da TV aberta, será possível assistir o debate pelo site da Band através deste link e no canal Band Jornalismo do YouTube.

O debate está confirmado para às 22h30

SBT – 21 de novembro (sábado)

No SBT o debate Covas x Boulos está previsto para começar às 17h45 do dia 21 de novembro. O público pode conferir a sabatina na TV aberta.

TV Record – 22 de novembro (domingo)

Boulos e Covas debatem as principais propostas para a cidade de São Paulo às 22h do dia 22 de novembro.

TV Cultura – 23 de novembro (segunda)

Em edição especial, a TV Cultura confirmou a participação de Covas x Boulos no programa Roda Viva. Os candidatos serão sabatinados individualmente pelos jornalistas do programa.

O Roda Viva começa às 22h.

Rede TV – 24 de novembro (terça)

O debate está marcado para as 22h30 do dia 24, e será o último encontro dos candidatos antes do segundo turno. A transmissão também será feita no Youtube.

2º turno as Eleições 2020 será no dia 29 de novembro

O segundo turno das Eleições 2020 em São Paulo será realizado no próximo dia 29 de novembro, e os dois candidatos que concorrem a prefeitura da capital paulista já tem uma lista de atividades a cumprir. A começar pelos debates de emissoras e canais de comunicação.

Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) foram os candidatos mais votados pelos paulistanos. Covas teve 32,85% dos votos válidos e Boulos teve 20,24% dos votos válidos.

