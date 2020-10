Eleições 2020: conheça as principais propostas de Bruno Covas para SP

O candidato passou Russomanno e apareceu em primeiro lugar na última pesquisa do Datafolha para as eleições 2020.

Bruno Covas (PSDB), atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição nas eleições 2020, passou Russomanno e apareceu em primeiro lugar na disputa, com 23% das intenções de votos, segundo a última pesquisa realizada pelo Datafolha, divulgada ontem (22).

Conhecido por querer implementar, nas represas da cidade, o transporte em barcos integrado ao Bilhete Único, Covas tem um plano com 46 páginas e 10 eixos diferentes. Em um deles, ele fala em fazer com que cada macrorregião da cidade tenha uma área aberta durante 24 horas a fim de estimular a atividade noturna.

Conheça as principais propostas do candidato retiradas do Plano de Governo registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral):

Eleições 2020: Propostas para Educação

A partir do ano que vem, as mães que cumprirem o pré-natal no “Programa Mãe Paulistana” terão as vagas dos seus filhos garantida nas creches da prefeitura

Zerar a fila de espera existente

12 novos CEUs serão construídos em todas regiões da cidade

Adquirir 465 mil tablets com internet para os alunos do ensino fundamental

Propostas para Saúde

Os novos hospitais de Parelheiros e Brasilândia entrarão em funcionamento, com a oferta de mais de 630 leitos

Outros hospitais entregues durante a pandemia serão voltados a necessidades específicas da cidade: o da Santa Dulce dos Pobres será exclusivo para moradores de rua, e o Guarapiranga para quem precisa de cuidados prolongados

Em parceria com o BID, o Programa Avança Saúde vai investir R$ 800 milhões em 150 equipamentos de saúde até 2025, incluindo mais seis novas UPAs

Telemedicina: 60 mil profissionais serão treinados para atender a população a distância

Eleições 2020: Propostas para Habitação

Entrega gradual das 70 mil moradias já viabilizadas, parte delas com investimento privado

O programa habitacional vai dinamizar o mercado de trabalho e ajudar a recuperar a economia no pós-pandemia, com geração de mais de 49 mil empregos diretos

Propostas para Segurança

Ampliar a substituição de lâmpadas para trocar todas as luminárias da cidade, chegando a 600 mil substituições e criar 20 mil novos pontos

O efetivo da GCM será reforçado: serão mil novos guardas, que atuarão na prevenção de crimes, na proteção do patrimônio, no apoio ao policiamento da Polícia Militar, na proteção ambiental e na segurança de grandes eventos

Integrar mais 4.240 câmeras ao Programa City Câmeras, além de instalar 12 mil equipamentos para vigilância nas escolas da rede municipal

Triplicar o número de drones usados na estratégia de monitoramento de áreas de maior risco de desastres e emergências, o Dronepol

Eleições 2020: Propostas para Transporte