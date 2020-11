Eleições 2020: candidatos tem só até sábado para fazer campanha

Carreatas, caminhadas, passeatas e demais propagandas eleitorais para o segundo turno das Eleições 2020 tem só até amanha (28) para poder ser feitas. A data também permite que candidatos realizem entregas de camisetas e material gráfico de campanha aos eleitores e simpatizantes.

Amanhã também é o último dia dos candidatos a prefeito das 57 cidades que estão no segundo turno realizarem propagandas por alto-falantes, trios elétricos, amplificadores de som. Eles têm até as 22 horas para esse feito.

Propaganda eleitoral gratuita – Eleições 2020

Já a propaganda eleitoral gratuita das Eleições 2020, em veículos de comunicação como rádio e TV termina nesta sexta-feira (27) em todo o país. ela teve início no dia 16 de novembro. É hoje também é o último dia para a realização de debates entre os candidatos a prefeito que concorrem o segundo turno do pleito.

Por lei, candidatos tem espaço gratuito para poderem divulgar suas propostas e convidar o eleitor brasileiro a conhecerem mais seu trabalho.

Segundo turno nas capitais

Das cidades que vão definir os prefeitos em segundo turno, 18 são capitais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de 38 milhões de brasileiros irão às urnas no segundo turno das Eleições 2020.

Na Região Nordeste, sete capitais ainda não definiram o chefe do Poder Executivo. São elas: Maceió, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina e Aracaju. Na sequência, vem a Região Norte, com cinco capitais no segundo turno: Rio Branco, Manaus, Belém, Porto Velho e Boa Vista.

No Sudetes, eleitores de Vitória, do Rio de Janeiro e de São Paulo (SP) também terão de comparecer às urnas no domingo. Cuiabá e Goiânia são as duas únicas capitais do Centro-Oeste brasileiro a disputar o segundo turno. No Sul, apenas Porto Alegre (RS) terá disputa.

Horário das Eleições 2020

Em decorrência da Covid-19, as Eleições 2020 acontecerão com 1 hora a mais, sendo realizadas das 7h às 17h. Idosos acima de 60 anos terão horário preferencial para votar, das 7h às 10h.

É obrigatório o uso de máscara e respeitar o distanciamento social. Todas as seções eleitorais deverão conter álcool em gel.