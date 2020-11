Eleições 2020: com Covid, Guilherme Boulos não deve votar no domingo

Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo, foi diagnosticado com Covid-19. Por isso, o debate da Globo que estava previsto para hoje (27/11), ao lado de Bruno Covas, foi cancelado. Além disso, político não poderá votar no domingo (29), quando ocorre o segundo turno das eleições 2020.

De acordo com a nota da campanha, Boulos não apresenta qualquer sintoma da doença e vai seguir em quarentena pelo período necessário.

O candidato do PSOL fez o teste para o coronavírus porque, na segunda-feira, a campanha foi informada que a deputada Sâmia Bonfim, também do PSOL, que esteve com ele em agenda pública na semana passada, havia testado positivo.

“Diante do resultado positivo, Guilherme Boulos irá cumprir o protocolo de quarentena pelo período necessário. Toda a equipe que trabalha na campanha e que tem contato próximo com o candidato será testado a partir de agora”, diz a nota.

Eleições 2020 – eleitor com Covid deve ficar em casa

De acordo as regras de conduta para as eleições 2020, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), eleitores com sintomas ou quadro confirmado de Covid-19 não devem comparecer à votação. Assim, quem apresentar febre no dia de votar ou tiver sido diagnosticado com o vírus nos 14 dias antes não deve participar das eleições. Não há, porém, uma proibição para o comparecimento desses eleitores.

Veja nota da campanha de Guilherme Boulos na íntegra

“Comunicamos que o candidato Guilherme Boulos testou positivo para Covid-19 na tarde desta sexta-feira, mesmo sem apresentar qualquer sintoma da doença.

Na segunda-feira, a campanha foi informada de que a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, que esteve em uma agenda pública da campanha na sexta-feira passada, havia testado positivo. No encontro, Boulos e Sâmia seguiram todas as medidas sanitárias recomendadas, como uso de máscaras e álcool em gel.

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, Guilherme Boulos suspendeu as atividades de rua, dedicou-se a agendas em locais reservados e com público restrito, sempre resguardando as recomendações sanitárias, e fez o teste RT-PCR.

Diante do resultado positivo, Guilherme Boulos irá cumprir o protocolo de quarentena pelo período necessário. Toda a equipe que trabalha na campanha e que tem contato próximo com o candidato será testado a partir de agora.

O candidato reforça a preocupação que tem afirmado nos últimos dias sobre os indícios de uma segunda onda da pandemia, até aqui negligenciada pelos governos estadual e municipal, responsáveis pela aplicação das medidas

A campanha seguirá atuante nesta reta final para apresentar o projeto de mudança que São Paulo precisa e fazer a esperança que a gente vê nas ruas desaguar numa vitória no próximo domingo.”