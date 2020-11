Vacinas contra Covid-19: entenda as diferenças entre elas

O desenvolvimento das vacinas contra Covid-19 seguem em ritmo acelerado. Ao todo, são mais de 10 imunizantes em fases de testes em todo o mundo. E nesta terça-feira (24), foi a vez da Rússia anunciar que a vacina Sputnik V tem eficácia de 95% com a segunda dose.

A Sputnik V se junta às vacinas contra Covid-19 produzidas pela Pfizer, nos Estados Unidos, e de Oxford, no Reino Unido, como vacinas em fase final de testes, com previsão de distribuição para 2021. Das três, apenas a Pfizer não possui acordo com o Brasil.

No Brasil, quatro vacinas estão sendo testadas. Dentre as três que já divulgaram a eficácia, somente a de Oxford realiza testes clínicos no país.

Mas como são feitas as vacinas?

A lógica para o desenvolvimento das vacinas é simples. Com componentes dos micro-organismos – enfraquecidos – das doenças, o sistema imune é “enganado” ao estimular o corpo a produzir anticorpos. A partir disso, seu organismo terá a memória da defesa, evitando o contágio.

Mesmo possuindo o mesmo objetivo, os tipos de vacina são diversos. Tudo depende da tecnologia usada pelas fabricantes.

Vacinas contra Covid-19 – Sputnik V

Eficácia no resultado preliminar da: 94% a 95% em duas doses

Tecnologia utilizada: vetor viral

Análise da vacina: produção considerada barata e produção ágil. No entanto, poucos laboratórios conseguem produzir.

Pfizer

Eficácia divulgada: 95% em duas doses

Tecnologia utilizada: RNA

Análise da vacina contra Covid-19: produção considerada barata e produção ágil. No entanto, vacina é armazenada a -70ºC, o que dificulta logística. Por utilizar tecnologia inovadora, tem um custo maior.



Oxford

Eficácia divulgada: Até 90% em duas doses, mas foi mais eficaz com meia dose

Tecnologia utilizada: vetor viral

Análise da vacina contra Covid-19: produção considerada barata e ágil. No entanto, pode ter menos eficácia.