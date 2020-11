Eleições 2020: como baixar o aplicativo e-título para votar

O aplicativo E-Título chegou para facilitar a vida do eleitor brasileiro nas Eleições 2020. Além de prático e digital, ele é fácil de baixar e pode ser usado como substituto de um documento de identificação, caso o eleitor não tenha o título impresso no dia da votação.

Passo a passo para baixar o E-título para as Eleições 2020

Procure por e-Titulo no PlayStore e na AppleStore(IOS); Baixe o aplicativo gratuitamente; Preencha as informações como: nome completo, data de nascimento, tipo de documento (CPF ou título de eleitor), nome da mãe (se constar) e nome do pai (se constar); Responda ao questionário pessoal; Crie senha de seis dígitos; O e-Título está criado.

Vale lembrar que só será possível votar com o E-Título sem a necessidade de documento de identidade oficial com foto, desde que o eleitor já tenha feito o recadastramento biométrico e o aplicativo tenha foto.

O aplicativo também dá informações completas da zona e seção eleitorais e o local exato de votação do eleitor, quitação eleitoral e ainda é possível justificar ausência neste ano.

O E-Título terá opção de justificar a ausência do eleitor no dia da votação (das 7h às 17h) por meio do geolocalizador do celular, que venha comprovar que o mesmo esteja fora do domicílio eleitoral.

Em decorrência da pandemia do coronavírus e para evitar a proliferação da doença, o TSE tomou algumas medidas protetivas de biossegurança nas Eleições 2020. Uma delas está na definição de um horário preferencial de votação para idosos. Quem tiver acima de 60 anos poderá votar preferencialmente das 7h às 10h.

Vale lembrar também que todas as seções terão álcool em gel para os eleitores se higienizarem e será obrigatório o uso de máscara em todas as seções.