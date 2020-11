Eleições 2020: como consultar o número dos candidatos

Eleições 2020- O primeiro turno das Eleições 2020 acontece no próximo domingo, 15 de novembro. É bom já deixar anotado as informações sobre os candidatos para levar uma “cola” e não se perder no dia do pleito.

Eleições 2020: saiba como simular o voto na Internet

Pelo site do Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, é possível consultar o número dos candidatos das Eleições 2020. A plataforma, que é de acesso livre e gratuito, mostra a lista com todos os políticos que estão concorrendo. Além disso, é possível também fazer o processo contrário e descobrir o número de seu candidato pelo nome.