Eleições 2020: Covas e Boulos crescem em pesquisa; Russomanno cai

A mais recente pesquisa sobre as Eleições 2020 em São Paulo, divulgada nesta quinta-feira, dia 29, mostra queda de Celso Russomanno (Republicano), crescimento de Guilherme Boulos (PSOL) e consolidação de Bruno Covas (PSDB) na liderança. O estudo sobre a corrida à Prefeitura da capital paulista é da XP/Ipespe.

Eleições 2020 em SP

Segundo a pesquisa, o atual prefeito subiu dois pontos em relação à pesquisa feita na semana passada. Com isso, Bruno Covas segue na liderança mais consolidada, ainda mais se analisar a queda de Celso Russomanno, que perdeu 5% na preferência do eleitorado paulistano.

No quesito maior crescimento, quem comemora é o esquerdista Guilherme Boulos. Ele passou de de 12% para 16% das intenções de votos dos paulistanos, afastando o empate técnico com o ex-governador Márcio França (PSB), que se manteve no patamar dos 8%.

Confira a pesquisa XP-Ipespe para as Eleições 2020 na Prefeitura de São Paulo de 26–27 de outubro:

Bruno Covas (PSDB) – 27%

Celso Russomanno (Republicanos) – 22%

Guilherme Boulos (PSol) – 16%

Márcio França (PSB) – 8%

Jilmar Tatto (PT) – 5%

Arthur do Val (Patriota) – 4%

Andrea Matarazzo (PSD) – 3%

Joice Hasselmann (PSL) – 2%

Levy Fidelix (PRTB) – 1%

Orlando Silva (PCdoB) – 1%

Marina Helou (Rede), Vera Lúcia (PSTU), Antônio Carlos Silva (PCO) e Filipe Sabará (Novo) não pontuaram

Branco/nulo – 10%

Não sabe/não respondeu – 3%

Segundo turno

Em um eventual segundo turno nas Eleições 2020, Bruno Covas venceria os dois candidatos que seguem na pesquisa. Bateria Russomanno (50% a 37%) e Boulos (52% a 25%).

A pesquisa foi encomendada pela XP Investimentos. Foram ouvidas 800 pessoas por telefone entre 27 e 27 de outubro. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é SP-06526/2020.