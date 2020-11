Eleições 2020: em POA, Melo tem 49% e Manuela 42%, aponta Ibope

O segundo turno das Eleições 2020 será realizado neste domingo, 29 de novembro em 57 cidades brasileiras. A capital gaúcha é uma delas e apresenta Sebastião Melo do MDB e Manuela D’Ávila, do PCdoB na disputa para liderar a prefeitura de POA. Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (24), pela emissora RBS TV – filiada da Rede Globo no Rio Grande do Sul, aponta o candidato do MDB, Sebastião Melo a frente da candidata do PCdoB, Manuela D’Ávila.

Eleições 2020 em Porto Alegre

Com uma margem de 7% de diferença, Sebastião está com 49% contra 42% de Manuela nas intenções de votos válidos. Brancos e nulos somam 5% e 4% dos eleitores que não sabem em quem vão votar nas eleições deste ano.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra, os votos em brancos, nulos e os indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral ao divulgar o resultado da eleição.

Sebastião Melo (MDB) – 54%

Manuela D’Ávila (PCdoB) – 46%

A pesquisa analisou também, a intenção de comparecimento dos eleitores gaúchos às urnas no segundo turno, uma vez que foi contada a questão da pandemia do coronavírus, já beirando a segunda onda em todo o país.

Eleitores disseram que:

Com certeza comparecerá para votar: 91%

Ainda está em dúvida se irão votar no segundo turno: 7%

Não irão votar de jeito nenhum: 2%

Não sabem responder se vão votar no domingo: 0%

Foram ouvidos 805 eleitores na cidade de Porto Alegre entre os dias 22 e 24 de novembro de 2020 que participarão do escrutínio. O nível de confiança é de 95%. Há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Número de identificação na Justiça Eleitoral é RS-03118/2020.

Veja os horários do segundo turno nas Eleições 2020

O horário de votação se mantem estendido, das 7h às 17h, sendo que o intervalo entre 7h e 10h está destinado à pessoas com mais de 60 anos, por serem grupo de risco.