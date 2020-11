Eleições 2020: quem vai ganhar em SP, Rio, Recife e Porto Alegre?

Após longos 14 dias de campanha de segundo turno das Eleições 2020, os candidatos que estão no páreo à prefeito das cidades de São Paulo, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro foram assunto da semana em todas as redes sociais.

São Paulos nas Eleições 2020

O candidato Bruno Covas (PSDB) que concorre à reeleição da prefeitura da maior cidade do país, São Paulo contra Guilherme Boulos (PSOL). Covas lidera entre os mais velhos e os mais conservadores. Já Boulos tem a força da juventude e os simpatizantes de esquerda da capital paulista.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pesquisa Datafolha da véspera do segundo turno das Eleições 2020, Covas, candidato à reeleição, tinha 55% dos votos válidos contra 45%, de Boulos. Já pesquisa Ibope de ontem, 28 de novembro, apontava Covas com 57% e Boulos com 43%.

Veja tudo que você precisa saber para votar no segundo turno das Eleições 2020

Diagnosticado com Covid-19 na sexta-feira (27), Boulos tede de adiar os compromissos na reta final da campanha, inclusive, o último debate do segunto turno que seria realizado na Rede Globo. Adeptos de Boulos não desanimaram e conseguiram chegar aos trendig topics ndo Twitter deste sábado com a hashtag #ViradaComBoulos50.

Rio de Janeiro no segundo turno

No Rio de Janeiro a vaga na prefeitura está sendo disputada pelo ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) que está a frente de todas as pesquisas já realizadas neste segundo turno do pleito eleitoral de 2020 contra o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) que tem o apoio massivo de nada mais que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Saiba tudo sobre a contagem dos votos, TSE diz estar preparado para o segundo turno

Tanto no Ibope quanto no Datafolha, Paes aparece com 68% dos votos válidos contra 32% de Crivella.

Porto Alegre nas Eleições 2020

Manuela D’Ávila (PCdoB) e Sebastião Melo (MDB) disputam a vaga na prefeitura gaúcha. Porto Alegre decide neste domingo, 29 de novembro, quem será o prefeito dos próximos quatro anos da cidade.

A última pesquisa Ibope repetiu a tendência de disputa acirrada entre Manuela e Melo (MDB) no segundo turno. A candidata conseguiu uma virada numérica no levantamento divulgado neste sábado (28), mas continua tecnicamente empatada com o adversário.

Veja como levar a ‘colinha’ com o número do candidato no dia da votação

Manuela aparece com 51% dos votos válidos ante 49% do adversário. Não houve pesquisa Ibope na véspera das Eleições 2020 na cidade de Porto Alegre.

Recife

Os primos que estão dividindo votos de familiares e dos cidadãos recifenses no segundo turno das Eleições 2020, João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) estão numericamente empatados com 42% para cada um.

Tanto na pesquisa Ibope quanto na Datafolha, realizada na véspera do pleito, ambos tem 50% dos votos válidos. No Ibope, após crescer da primeira para a segunda pesquisa, Campos oscilou negativamente de 51% para 50% no levantamento de hoje. Marília, por sua vez, passou de 49%, no dia 25 de novembro, para 50%.

Porcentagem Ibope

João Campos (PSB): 42%

Marília Arraes (PT): 42%

Brancos/nulos: 14%

Não sabem/não opinaram: 2%

Porcentagem Datafolha

João Campos (PSB): 42%

Marília Arraes (PT): 42%

Brancos/nulos: 12%

Não sabem/não opinaram: 4%