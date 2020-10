Eleições 2020: saiba como consultar o seu local de votação

Não sabe o seu local de votação nas Eleições 2020? O pleito está marcado para os dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno, respectivamente. Até lá, é importante já ir se organizando.

Eleições 2020: Consulta do local de votação

A consulta pode ser feita rapidamente no site do TSE. É necessário indicar nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Outra ferramenta digital para a consulta é o aplicativo “E-título”, que pode ser baixado pelo IOS ou Android. A consulta ao local de votação pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral. Na opção “Consulta por nome”, é possível verificar o número do título.

Consulta via telefone

Outra possibilidade é ligar para os Tribunais Regionais Eleitoral de cada estado. No site do TSE, dá para fazer a consulta de cada tribunal e obter as informações do contato de cada um.

Eleições 2020: Horário de votação

O horário de votação foi ampliado por conta da pandemia da Covid-19. Os eleitores poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. Importante destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial, para pessoas acima de 60 anos.