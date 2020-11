Eleições 2020: teste ajuda na escolha de candidatos a vereador

Eleições 2020- O pleito já é no domingo, dia 15, mas a maioria dos eleitores do Rio e de São Paulo ainda não escolheu um candidato a vereador, de acordo com pesquisas feitas pelo Ibope e divulgadas ontem. O percentual de indecisos é de 60% entre os cariocas e chega a 69% na capital paulista.

Com o objetivo de ajudar moradores das duas maiores cidades do país a encontrar um candidato e decidir o voto nas Eleições 2020, o jornal O GLOBO lançou um teste de afinidade, em versões para desktop e celular, que permite ao eleitor comparar preferências, posições ideológicas e bandeiras de mais de 1,5 mil candidatos do Rio e de São Paulo que responderam a uma enquete elaborada pelo jornal.

Eleições 2020: Como funciona?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Para descobrir os candidatos a vereador que mais se aproximam de suas preferências políticas, basta indicar a sua linha ideológica (esquerda, direita, centro ou “tanto faz”), se tem preferência por um ou mais partidos, ou ainda fazer a busca pelo gênero do candidato. Também é preciso selecionar até três tópicos de abordagem política considerados como prioritários para você. Entre as opções, estão temas como saúde, educação ou segurança pública.

O resultado do teste é uma lista de candidatos que mais se aproximam do que o eleitor procura em um vereador. É possível, também, ler uma mensagem enviada por cada concorrente na qual se apresentam e apontam prioridades caso conquistem uma vaga na Câmara Municipal.

Outras tecnologias: Como simular o voto na Internet?

TSE (Tribunal Superior Eleitoral) desenvolveu um Simulador de Votação na Urna Eletrônica para que os eleitores possam votar, de forma lúdica, em uma urna virtual nas Eleições 2020:

O software apresenta uma lista de candidatos e partidos fictícios para cada cargo (Partido dos Esportes, Partido dos Ritmos Musicais, Partido das Profissões, Partido das Festas Populares e Partido do Folclore).

O eleitor pode navegar pelas legendas usando as setas para direita e para esquerda, na filipeta de candidatos no alto da página.

Antes de votar no Simulador, o usuário deve escolher o turno da eleição do qual deseja participar: primeiro ou segundo.

No fim da votação, ou a qualquer momento, o eleitor poderá retornar à página inicial, escolher o turno e reiniciar a votação (basta clicar no link “nova simulação”).

Devido a seu caráter didático, caso o usuário realize um procedimento incorreto durante a votação, o simulador apresentará uma mensagem explicativa, e a tela será bloqueada até que ele clique na mensagem apresentada.