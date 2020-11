Eleições 2020: veja quem votou bem cedinho neste domingo

Eleições 2020 – O domingo de eleição começou com votações de ex-presidenciáveis votando bem cedinho em São Paulo. Vestindo uma camiseta na cor vermelha, cor que abrange a bandeira de seu partido, o PT, O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva disse estar feliz em votar. “Votar é um gesto muto grande de consolidação da democracia do nosso país”, disse o ex-presidente.

Lula e Temer votam cedo nas Eleições 2020 em São Paulo

Além da camiseta vermelha, Lula estava também com uma máscara na cor vermelha e uma estrela. Ele votou numa escola no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, região do ABC Paulista. Ao final da votação, Lula falou com a imprensa e disse que está esperançoso com o PT nestas Eleições. “Esta eleição é muito importante, é uma eleição histórica, porque eu acho que o PT s airá muito fortalecido nessa eleição, até marcando uma posição muito forte contra aqueles que apostaram a vida inteira no fim do PT”, disse.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) foi o primeiro a votar na sua seção eleitoral. Acompanhado de seu motorista e um segurança, Temer chegou por volta das 7 horas na PUC (Pontifícia Universidade Católica) em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. Diferente as últimas eleições, ele não foi acompanhado pela esposa e filho. Ele não falou com a imprensa, porém o MDB oficializou apoio à Bruno Covas (PSDB).

Já no Rio de Janeiro, o atual prefeito e candidato a reeleição à prefeitura nas Eleições 2020, Marcelo Crivella (Republicanos) votou na manhã de hoje na Escola Municipal Sérgio Buarque de Holanda, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele seguiu todas as regras de biossegurança, estava de máscara e acompanhado da esposa.

