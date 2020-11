Eleições SP 2020: conheça o plano econômico de Arthur do Val

Eleições SP 2020 – O candidato Arthur do Val, mais conhecido como Mamãe Falei por seu canal no Youtube, concorre à prefeitura de São Paulo pelas eleições 2020. O atual deputado estadual conta com uma veia liberal e diz que pretende modernizar a capital paulista e fazer da cidade um centro favorável ao empreendedorismo, tirando a influencia estatal. Confira o plano econômico do candidato.

Quem é Arthur do Val?

Nascido em São Paulo, Arthur tem 34 anos e ficou conhecido pelo apelido “Mamãe Falei”, nome de seu canal no Youtube. O parlamentar ingressou na faculdade de Engenharia Química no Instituto Mauá de Tecnologia, mas não chegou a se formar. Seu pai é dono de uma empresa de sucata de aço, na cidade de Guarulhos, onde Arthur trabalhou antes de começar a fazer vídeos para a internet. Além disso, “Mamãe Falei” também é empresário, abriu empresas no ramo de estacionamento e postos de gasolina.

Em 2015, criou então, seu canal no Youtube, que hoje conta mais de 2,5 milhões de inscritos. Nos vídeos, o youtuber expõe suas ideias e posicionamentos, principalmente sobre politica e economia. Arthur faz muitas criticas e provocações à esquerda politica, pois segue uma ideologia liberal de direita. Em muitos de seus vídeos, Arthur saí as ruas questionando as pessoas sobre assuntos de cunho político. Além de cobrir protestos para dar sua opinião sobre o que está acontecendo. Várias das postagens são criticas e provocações a políticos e movimentos sociais. O deputado explica que o canal foi feito para “se informar, questionar e ver o mundo de uma forma muito diferente dessa nuvem de inércia em que vivemos”, segundo a descrição no Youtube.

Em 2016, Arthur se tornou membro do Movimento Brasil Livre (MBL), um movimento que defende o livre mercado no país, e passou a produzir conteúdos para o grupo. Arthur é abertamente defensor da liberdade de expressão, livre mercado, capitalismo e do Estado mínimo. Ele já se mostrou a favor da pena de morte, legalização do porte de armas e contra as cotas raciais. Agora, concorre à prefeitura paulistana pelo partido Patriota, com a vice na chapa, Adelaide Oliveira.

Plano locomotiva – eleições SP 2020

O plano econômico do candidato foi batizado de “Locomotiva”, tem como enfoque criar, em São Paulo, um ambiente favorável para os pequenos empresários. Foi elaborado por Hélio Beltrão, economista brasileiro, indicado para ser ‘supersecretário’ de Economia, Gestão, Parcerias e Desestatização caso Arthur do Val seja eleito.

O programa joga luz nas ideias liberais de Arthur do Val, que também são a vertente de Beltrão

A ideia principal é fazer com que o cidadão paulistano possa ter oportunidades para empreender e montar seu negócio. Segundo o programa, a maior preocupação do governo será com os microempreendedores. Além de visar sempre uma mínima intervenção do estado na vida da população, principalmente na economia. A proposta é desburocratizar e desestatizar o sistema econômico.

Medidas do plano econômico

Ao final do primeiro ano de implementação do Plano Locomotiva, a prefeitura terá cortado em 20% os gastos operacionais.

O plano prevê, entre outras medidas: corte imediato de três taxas (RFA, TFE, TEE), redução imediata do ITBI para 2%, não-aumento do IPTU em termos reais, simplificação e redução do número de alíquotas do ISS, o fim da exigência de licença de funcionamento para atividades de baixo risco, e a criação de um balcão único que vai simplificar e agilizar a obtenção do alvará de construção – que hoje demora em torno de 300 dias.

Beltrão assinala que uma ideia é buscar parceiras com iniciativas privadas para melhoras os sistema de saúde e educacionais da população de São Paulo também.

Arthur e Beltrão afirmam que a ideia do plano é estar próxima dos eleitores, por isso, criaram um formulário online para que o eleitor participe com sugestões, que são visualizadas e respondidas por eles.

Para ver seu plano de governo na íntegra, acesse aqui.

Data e horário das eleições SP 2020

O primeiro turno das eleições 2020 acontece no dia 15 de novembro e o segundo turno, nos municípios que tiverem, no dia 29 do mesmo mês. O horário de votação foi estendido por conta da pandemia do coronavírus. Agora, ele será das 7h até às 17h. Mas o intervalo entre 7h e 10h será destinado para pessoas com mais de 60 anos, por fazerem parte do grupo de risco.