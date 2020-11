Eleições SP 2020: Datafolha aponta Covas com 47% e Boulos com 40%

Pesquisa do Instituto Datafolha divulgada divulgada pela TV Globo e pelo jornal “Folha de S. Paulo, nesta quinta-feira (26), aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para o segundo turno das eleições SP 2020 para a Prefeitura de São Paulo: Bruno Covas (PSDB) tem 47% e Guilherme Boulos (PSOL) 40%.

Intenção de votos – eleições SP 2020

Bruno Covas (PSDB): 47%

Guilherme Boulos (PSOL): 40%

Branco/nulo: 9%

Não sabe/não respondeu: 4%

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 25 de novembro, e ouviu 1.512 pessoas na cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) com o número SP-09865/2020.

Já no cálculo dos votos válidos para as eleições SP 2020, Bruno Covas tem 54%, e Guilherme Boulos surge com 46%. Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. Para vencer no 2º turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um voto.

Como é feita a pesquisa?

Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos;

Quem foi ouvido: 1.512 eleitores da cidade de São Paulo;

Quando a pesquisa foi feita: 24 e 25 de novembro de 2020;

Número de identificação na Justiça Eleitoral: SP-09865/2020

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal “Folha de S. Paulo”;

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

Eleições SP 2020 no segundo turno

