Eleições 2020: saiba como acompanhar a apuração dos votos

Eleições 2020– Após sair da urna, é comum que o eleitor fique ansioso para saber o resultado do pleito. Os Boletins de Urna ( relatórios que contêm o total de votos recebidos pelos candidatos e outras informações da seção) começarão a ser emitidos a partir das 17h (horário de encerramento da votação), deste domingo.

Para que o eleitor possa se manter informado sobre os resultados, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou o aplicativo “Resultados” . Ele pode ser instalado gratuitamente em qualquer dispositivo móvel (smartphone ou tablet), bastando apenas ter acesso às lojas Google Play e App Store. O app é uma versão atualizada do “Apuração 2014” e tem sido usado desde as Eleições 2018.

De acordo com o TSE, atualizações irão ocorrer em um intervalo de 10 minutos.

Eleições 2020: Como funciona o “Resultados”?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Depois da instalação do app no dispositivo móvel, basta adicionar a unidade da Federação e o município sobre o qual quer saber o resultado. Feito isso, o eleitor poderá consultar tudo sobre os candidatos que estão concorrendo aos cargos de prefeito e de vereador na cidade selecionada.

Depois de totalizados pelo TSE, os votos são transformados em arquivos e disponibilizados no aplicativo, por meio do qual qualquer um poderá buscar os resultados sem a necessidade de intermediários.

Passo a passo:

1- Ao abrir o app toque em “Próximo” e “Entendi” para pular as informações e, por fim, em “Li e aceito”

2- Caso você não tenha permitido o acesso à sua localização, terá que fazer isso manualmente. Para isso, toque em “Escolher local” no lado direito de “Brasil”

3- Selecione seu estado e município e toque em “Confirmar”

4- Na tela, você terá acesso aos votos e percentual dos Prefeitos de sua cidade. Caso queira verificar os vereadores, deslize a tela para baixo e toque em “Vereador”

5- Para acompanhar a apuração de votos em geral, como eleitorado, eleitorado apurado, percentual de votos, basta entrar na aba “Totalização”

Outra alternativa: “Boletim na Mão”

Outra opção de aplicativo disponibilizado pelo TSE para acompanhar a contagem de votos é o Boletim na Mão. Após o encerramento da votação, a urna imprime um relatório com o total de votos recebidos de cada candidato e outras informações da seção, chamado Boletim de Urna. Esse aplicativo permite a leitura do QRcode contido no final do boletim impresso pela urna da seção eleitoral, possibilitando ao eleitor obter uma cópia dos boletins de urna impresso no seu smartphone.

Para realizar a leitura do QRcode, não é preciso conexão com a internet. A conexão será exigida apenas no momento de visualizar o primeiro conteúdo do boletim lido. Pelo aplicativo, o cidadão pode obter cópia de quantos boletins queira, bastando que realize a captura do código impresso nos BUs das seções eleitorais.Para realizar a leitura, basta abrir o aplicativo, tocar no ícone de câmera fotográfica localizado na parte inferior da tela, posicionar a câmera na frente do QRcode.

O app é um instrumento que contribui para aumentar ainda mais a transparência das eleições, já que com essa cópia digital o eleitor poderá comparar os Boletins de Urna das seções com os BUs que foram totalizados e divulgados. Além disso, o aplicativo possibilita a mesários, auxiliares, fiscais de partidos e eleitores em geral constatarem a lisura das eleições, ao realizarem a verificação da correspondência com os resultados totalizados e divulgados na página do TSE após a votação.

Fontes: TSE e UOL Tilt

Eleições 2020: em quantos vereadores eu posso votar?

Eleições 2020: saiba as datas, horários e o que levar no dia da votação

Eleições 2020: saiba as medidas de proteção contra a Covid-19