Eleições 2020: Rafael Greca é reeleito prefeito de Curitiba

Eleições 2020 – Rafael Greca (DEM) foi reeleito prefeito da capital paranaense neste domingo (15). O resultado foi confirmado com 95% das urnas apuradas, obtendo 59,6% dos votos válidos, cerca de 475 mil.

Os demais candidatos obtiveram menos de 15% dos votos – Goura do PDT (13,25%), Francischini do PSL (6,27%), Dr. João Guilherme do Novo (4,81%), Christiane Yared do PL (3,93%), Carol Arns do Pode (2,66%), João Arruda do MDB (2,61%), Paulo Opusza do PT (2,46%), Marisa Lobo do Avante (2,22%), Professor Mocelin do PV (0,75%), Letícia Lanz do Psol (0,43%), Zé Boni do PTC (0,42%), Camila Lanes do PCdoB (0,23%), Eloy Casagrande do Rede (0,12%), Professora Samara do PSTU (0,07%) e Diogo Furtado (0,01%).

Propostas de Greca para novo mandato

Greca é filiado ao DEM, candidato pela Coligação Inovação e Amor. É a terceira vez que o democrata é eleito chefe do Executivo de Curitiba, foi prefeito em 1993-1996 e 2017-2020.

Algumas das propostas para a próxima gestão são:

Reduzir o número de Secretarias e de cargos comissionados;

Revitalizar 6 bairros: Cajuru; Uberaba; Boqueirão; Sitio Cercado; Umbará e Caximba.

Otimizar as estruturas existentes na cidade de Curitiba: CCO URBS, Guarda Municipal, Defesa Civil Municipal, Telefone 156, Vídeo/monitoramento, rastreamento com GPS;

Priorizar uma atenção à microcriminalidade, que está associada ao tráfico de drogas. Precisa de ações preventivas eficazes;

Na Ação Social (FAS), trabalhar de forma mais consistente, efetiva, com um olhar cuidadoso para os moradores de rua, os cidadãos com necessidades especiais, a população marginalizada;

Pavimentar 400 quilômetros de ruas, tornando Curitiba 100% asfaltada;

Iniciar a implantação da Energia Barata para pessoas de “baixa-renda” em habitações inseridas no sistema fotovoltaico. A Cohab-Solar. Além de implantar a Geração de Energia decorrente do processamento do Lixo;

Realizar um estudo nas unidades de educação municipal, afim de identificar possíveis espaços para a educação infantil, aumentando assim o número de vagas para a população de 0 a 5 anos;

Implantar um programa de Letramento sob a perceptiva de: Alfabetização; Alfabetização de Adultos; Alfabetização Tecnológica e Alfabetização Afetiva (envolvendo a melhor idade e aposentados);

Ofertar cursos de graduação como: Administração Pública, Segurança Pública, Educação Especial e Psicopedagogia e inaugurar a Universidade Livre da Melhor Idade, voltada para população e todos os servidores municipais aposentados;

Organizar a saúde municipal em 5 eixos prioritários: revitalização das unidades básicas de saúde; resgate do programa Mãe Curitibana; incentivo para os programas de preservação da vida; promoção da vida saudável com autocuidado e resgate e ampliação de ações preventivas de saúde;

Criar o Centro de Especialidade de Curitiba e aperfeiçoar a Rede de Assistência em Saúde Mental com a criação de unidade de estabilização para pacientes em crise.

Municípios da região metropolitana de Curitiba -Eleições 2020

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) é composta por 29 municípios. Alguns deste as apurações estão mais avançadas, como no caso de Campina Grande do Sul que tem 89% da urnas apuradas, e o novo prefeito eleito será Bihl Zanetti (PSD) que, até o momento, possui 70,73% dos votos válidos – segundo colocado está com 23%.

Em Fazendo Rio Grande, com 90% das urnas apuradas até agora, o resultado também já foi decidido e o novo prefeito será o Dr. Nassib (PSL), vitorioso por 55% contra 29% do segundo colocado Chico Santos (PSD). No Município de Pinhais, a candidata do PSD, Marli Paulino, vence com 62,45% dos votos válidos, com 71,67% das urnas apuradas. O segundo colocado, Dr. Marcos Ceschin (Pode) tem 31,20% e já não pode ultrapassá-la.

Outro município da RMC que já está com o prefeito decidido é Piraquara, com o Professor Josimar (PSD) que conquistou 48% do votos, em 75% das urnas apuradas.

