Resultado das eleições 2020 de SP tem Covas e Boulos no 2º turno

O segundo turno das eleições para prefeito de São Paulo será disputado entre os candidatos Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL). Segundo a Justiça Eleitoral, com 100% dos votos apurados neste domingo (15), Covas teve 1.747.938 votos válidos, o que corresponde a 32,85% dos votos válidos. Boulos recebeu 1.0077.168 votos válidos, o equivalente a 20,24%. Celso Russomanno (PRB), que liderou as pesquisas na maior parte da campanha do 1º turno, ficou em 4 lugar. Veja o resultado das eleições 2020.

Resultado das eleições 2020

Bruno Covas (PSDB) – 1.747.938 votos válidos, o que corresponde a 32,85%

votos válidos, o que corresponde a Guilherme Boulos (PSOL) – 1.0077.168 votos válidos, o equivalente a 20,24%.

votos válidos, o equivalente a Márcio França (PSB) – 420.766 votos válidos, o equivalente a 13,65%.

votos válidos, o equivalente a Celso Russomanno (REPUBLICANOS) – 323.494 votos válidos, o equivalente a 10,49%.

votos válidos, o equivalente a Arthur Do Val Mamãe Falei (PATRIOTA) – 301.253 votos válidos, o equivalente a 9,77%.

votos válidos, o equivalente a Jilmar Tatto (PT) – 264.461 votos válidos, o equivalente a 8,58%.

votos válidos, o equivalente a Joice Hasselmann (PSL) – 56.486 votos válidos, o equivalente a 1,83%.

votos válidos, o equivalente a Andrea Matarazzo (PSD) – 48.162 votos válidos, o equivalente a 1,56%.

votos válidos, o equivalente a Marina Helou (REDE) – 13.170 votos válidos, o equivalente a 0,43%.

votos válidos, o equivalente a Orlando Silva (PC DO B) – 7.136 votos válidos, o equivalente a 0,23%.

votos válidos, o equivalente a Levy Fidelix (PRTB) – 7.136 votos válidos, o equivalente a 0,23%.

votos válidos, o equivalente a Vera (PSTU) – 1.788 votos válidos, o equivalente a 0,06%.

votos válidos, o equivalente a Antônio Carlos (PCO) – 373 votos válidos, o equivalente a 0,01%.

O que você precisa saber de Covas e Guilherme Boulos

Bruno Covas, 40 anos, é advogado, economista e é o atual prefeito da cidade São Paulo (2016-2020) pelo PSDB. O político foi eleito como vice na chama com João Dória. Em 2018, com a renúncia do então mandatário, para concorrer ao governo do estado de São Paulo nas eleições de 2018, Bruno Covas assumiu efetivamente a administração da capital. O vice de Covas na chapa é o atual vereador Ricardo Nunes (MDB).

Já Guilherme Boulos (Psol), 36 anos, é professor, bacharel em filosofia, ativista, político e escritor brasileiro. Ele também é e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), é filho de Maria Ivete Castro Boulos e Marcos Boulos, ambos médicos infectologias, Guilherme Boulos nasceu em 1982 na capital paulista. Em 2018, quando se candidatou à Presidência da República pelo PSOL.

Quando será o 2º turno das eleições 2020 em São Paulo?

O segundo turno das eleições municipais em São Paulo será no dia 29 de novembro. Os eleitores poderão comparecer às urnas de 7h às 17h. Importante destacar que o horário entre 7h e 10h é preferencial, para pessoas acima de 60 anos, devido a pandemia da Covid-19.