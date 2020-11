Eleições 2020: veja os 55 vereadores eleitos em São Paulo

Os eleitores da Capital Paulista definiram na votação deste domingo, dia 15 de novembro, a composição da Câmara Municipal para 2021-2024. Ao todo, foram 55 vereadores eleitos em São Paulo. Já a eleição para a prefeitura paulista foi para o 2º turno.

Saiba quem são os 55 vereadores eleitos em São Paulo

Esses são os 20 vereadores mais votados na cidade de São Paulo:

1. Eduardo Suplicy (PT) – 167.427 votos

2. Milton Leite (DEM) – 132.512 votos

3. Delegado Palumbo (MDB) – 118.309 votos

4. Felipe Becari (PSD) – 98.660 votos

5. Fernando Holiday (Patriota) – 67.671 votos

6. Erika Hilton (PSOL) – 50.477 votos

7. Silvia da Bancada Feminista (PSOL) – 46.242 votos

8. Roberto Tripoli (PV) – 46.208 votos

9. Thammy Miranda (PL) – 43.297 votos

10. André Santos (Republicanos) – 41.576 votos

11. Rute Costa (PSDB) – 41.507 votos

12. Eduardo Tuma (PSDB) – 40.240 votos

13. Sansão Pereira (Republicanos) – 39.664 votos

14. Luana Alves (PSOL) – 37.529 votos

15. Atilio Francisco (Republicanos) – 35.296 votos

16. João Jorge (PSDB) – 34.314 votos

17. Faria de Sá (PP) – 34.204 votos

18. Carlos Bezerra Jr. (PSDB) – 34.126 votos

19. Rubinho Nunes (Patriota) – 33.009 votos

20. Eli Corrêa (DEM) – 32.461 votos

21. Donato (PT) – 31.877 votos

22. Rodrigo Goulart (PSD) – 31.462 votos

23. Alessandro Guedes (PT) – 31.111 votos

24. Janaina Lima (NOVO) – 30.915 votos

25. Adilson Amadeu (DEM) – 30.522 votos

26. Tripoli (PSDB) – 30.478 votos

27. Jair Tatto (PT) – 29.866 votos

28. Major Palumbo (PP) – 29.066 votos

29. Celso Giannazi (PSOL) – 28.519 votos

30. Dra Sandra Tadeu (DEM) – 28.458 votos

31. Juliana Cardoso (PT) – 28.387 votos

32. Toninho Vespoli (PSOL) – 26.700 votos

33. Renata Falzoni (PV) – 26.074 votos

34. Marlon do Uber (Patriota) – 25.626 votos

35. George Hato (MDB) – 25.595 votos

36. Aurélio Nomura (PSDB) – 25.310 votos

37. Senival Moura (PT) – 25.261 votos

38. Alfredinho (PT) – 25.140 votos

39. Arselino Tatto (PT) – 24.995 votos

40. Fabio Riva (PSDB) – 24.738 votos

41. Isac Félix (PL) – 23.898 votos

42. Camilo Cristofaro (PSB) – 23.420 votos

43. Ricardo Teixeira (DEM) – 23.269 votos

44. Reis (PT) – 23.260 votos

45. Edir Sales (PSD) – 23.081 votos

46. Ely Teruel (Podemos) – 23.063 votos

47. Manoel Del Rio (PT) – 23.062 votos

48. Marcelo Messias (MDB) – 22.975 votos

49. Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) – 22.728 votos

50. Gilberto Nascimento Jr. (PSC) – 22.644 votos

51. Police Neto (PSD) – 21.605 votos

52. Juntas Mulheres Sem Teto (PSOL) – 21.141 votos

53. Eliseu Gabriel (PSB) – 21.117 votos

54. Hélio Rodrigues (PT) – 20.570 votos

55. Edson Salomão (PRTB) – 20.300 votos

Quando é a posse?

Com o adiamento das eleições municipais de 2020 por 42 dias, de outubro para novembro, várias datas do calendário eleitoral também sofreram alterações. Porém, a data de posse do prefeitos eleitos, 1º de janeiro de 2021, permanece inalterada.