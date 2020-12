Em 1 ano, Bolsonaro tem recorde de pedidos de impeachment

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) encerrará 2020 como o presidente que mais foi alvejado com pedidos de impeachment durante um único ano desde a redemocratização. Só em 2020, o presidente foi o objeto de 51 solicitações protocolados na Câmara dos Deputados.

Vale ressaltar que quem decide se o pedido terá andamento ou não é o presidente da Casa.

Veja os pedidos de impeachment dos ex-presidentes do Brasil

Fernando Collor (PRN) – 24 pedidos de impeachment (1990 – 1992)

(1990 – 1992) Fernando Henrique Cardoso (PSDB) – 24 pedidos (1995-2003)

Luis Inácio Lula da Silva (PT) – 37 pedidos em todo o mandato (2004-2010)

Dilma Roussef (PT) – teve 68 pedidos em todo o mandato (2011 – 2016)

Michel Temer (MDB) – 23 pedidos em todo o mandato (2016 – 2018)

Jair Bolsonaro (sem partido) – 51 pedidos de impeachment em dois anos de mandato

Rejeição de Bolsonaro

Bolsonaro segue sendo o presidente com pior avaliação e os pedidos de impeachment recebidos por ele em 2020 deixam claro essa rejeição. Desde a redemocratização, em 1985, Bolsonaro está a frente de todos os ex-presidentes eleitos e rejeitados no país.

No estado de São Paulo, a rejeição é de 50%, ante 48% da pesquisa anterior realizada nos dias 9 e 10 de novembro pelo Datafolha. A aprovação do presidente também teve queda, passando de 25% para 23%.

No Rio de Janeiro, a rejeição passou de 41% para 42% e a aprovação cai de 34% para 28%. Também no Rio, o presidente é mais bem avaliado por quem tem mais de 60 anos, com 34% de aprovação e rejeitado pelos mais ricos, 61% e jovens 60%.

Pesquisa CNI-Ibope feita no começo de dezembro, registrou que Bolsonaro tem menos apoios em cidades grandes e sua popularidade só se mantém estável em cidades com até 50 mil habitantes.

Sudeste e Nordeste reúnem a maior parcela descontente com Bolsonaro – 36% e 34%, respectivamente. Em ambas as regiões, 55% não confiam no presidente.