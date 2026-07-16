Faz menos de um século que as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil.

Voto feminino no Brasil completa 94 anos com história que não deve ser esquecida

Voto feminino no Brasil completa 94 anos com história que não deve ser esquecida

Participar das eleições hoje é algo natural para as mulheres brasileiras, e é até difícil pensar que nem sempre o voto feminino no Brasil foi permitido. O direito ao voto só foi garantido em lei no ao de 1932, e só se tornou obrigatório em 1965.

O direito ao voto feminino no Brasil foi conquistado após décadas de mobilização liderada por professoras, escritoras, advogadas e ativistas que pressionaram o Congresso Nacional e o governo federal por igualdade política. A mudança ocorreu com a publicação do Código Eleitoral de 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas.

Embora a autorização tenha sido oficializada por decreto, a conquista foi resultado de uma longa campanha iniciada ainda no século XIX. Entre os principais nomes desse movimento estão Bertha Lutz, Leolinda Daltro, Josefina Álvares de Azevedo e outras mulheres que defenderam o sufrágio feminino em jornais, associações e no Parlamento.

As informações históricas desta reportagem têm como principal referência o livro “O voto feminino no Brasil”, da historiadora Teresa Cristina de Novaes Marques, publicado pela Câmara dos Deputados.

Quem autorizou o voto feminino no Brasil?

O voto feminino foi autorizado oficialmente por Getúlio Vargas, em 24 de fevereiro de 1932, quando entrou em vigor o primeiro Código Eleitoral brasileiro. O decreto estabeleceu que mulheres poderiam votar e também disputar cargos eletivos, tornando o Brasil um dos primeiros países da América Latina a reconhecer esse direito nacionalmente.

Apesar disso, o voto ainda possuía restrições. Inicialmente, era obrigatório apenas para mulheres que exerciam função pública remunerada. Para as demais, o voto era facultativo. Somente com a Constituição de 1934 o sufrágio feminino passou a integrar definitivamente a legislação brasileira.

As brasileiras participaram pela primeira vez de uma eleição nacional em 1933, quando foram escolhidos os deputados da Assembleia Nacional Constituinte.

A Constituição promulgada em 1934 consolidou o direito das mulheres ao voto e também permitiu sua candidatura a cargos públicos.

Uma das pioneiras foi Carlota Pereira de Queirós, eleita deputada federal constituinte em 1933, tornando-se a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Linha do tempo do voto feminino no Brasil

1824 — Primeira Constituição do Império não reconhece direitos políticos para mulheres.

— Primeira Constituição do Império não reconhece direitos políticos para mulheres. 1891 — Constituição da República mantém mulheres fora do eleitorado.

— Constituição da República mantém mulheres fora do eleitorado. 1910 — Leolinda Daltro funda o Partido Republicano Feminino.

— Leolinda Daltro funda o Partido Republicano Feminino. 1922 — Bertha Lutz cria a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.

— Bertha Lutz cria a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. 1928 — Celina Guimarães Viana torna-se a primeira mulher a votar legalmente, no Rio Grande do Norte.

— Celina Guimarães Viana torna-se a primeira mulher a votar legalmente, no Rio Grande do Norte. 1932 — Código Eleitoral garante o voto feminino em todo o país.

— Código Eleitoral garante o voto feminino em todo o país. 1933 — Mulheres participam pela primeira vez de uma eleição nacional.

— Mulheres participam pela primeira vez de uma eleição nacional. 1934 — Constituição incorpora definitivamente o sufrágio feminino.

O direito não surgiu de forma espontânea. Durante mais de 50 anos, diversas mulheres organizaram movimentos em defesa da igualdade política.

Entre as principais lideranças estão:

Bertha Lutz , fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino;

, fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino; Leolinda Daltro , criadora do Partido Republicano Feminino em 1910;

, criadora do Partido Republicano Feminino em 1910; Josefina Álvares de Azevedo , jornalista que utilizou o jornal A Família para defender o sufrágio feminino;

, jornalista que utilizou o jornal A Família para defender o sufrágio feminino; Nísia Floresta, educadora que defendia a emancipação feminina por meio da educação ainda no século XIX.

Segundo Teresa Cristina de Novaes Marques, essas mulheres utilizaram jornais, abaixo-assinados, manifestações públicas e diálogo com parlamentares para convencer a sociedade de que mulheres também deveriam participar da vida política.

Como era antes de 1932?

Durante o Império e os primeiros anos da República, a legislação brasileira não proibia expressamente o voto feminino, mas também não o reconhecia. Ao longo do século XIX, diversos projetos chegaram ao Parlamento propondo ampliar o direito ao voto para mulheres, especialmente aquelas com formação superior ou chefes de família. Todas as tentativas foram rejeitadas.

Os opositores alegavam que a política era incompatível com o papel feminino na família, enquanto os defensores sustentavam que mulheres pagavam impostos, trabalhavam, educavam futuras gerações e, portanto, deveriam participar das decisões do país.

Qual foi a primeira mulher a votar no Brasil?

Antes da autorização nacional, algumas brasileiras conseguiram se registrar como eleitoras graças a interpretações favoráveis da legislação. O caso mais conhecido ocorreu no Rio Grande do Norte, onde Celina Guimarães Viana tornou-se a primeira mulher a votar legalmente no Brasil, em 1928, após uma lei estadual permitir o alistamento feminino.

Esse episódio fortaleceu a campanha nacional que culminaria no Código Eleitoral de 1932.

O voto feminino sempre foi obrigatório?

Quando foi criado, em 1932, o voto feminino era obrigatório apenas para mulheres que exerciam atividade pública remunerada. Ao longo das décadas seguintes, as regras eleitorais foram sendo modificadas até chegar ao modelo atual, em que o voto é obrigatório para homens e mulheres alfabetizados entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e pessoas analfabetas

Qual livro conta a história do voto feminino no Brasil?

Uma das principais obras sobre o tema é “O voto feminino no Brasil”, da historiadora Teresa Cristina de Novaes Marques, publicada pela Câmara dos Deputados.

O livro reconstrói a trajetória do sufrágio feminino desde as primeiras discussões no Império até a conquista do direito em 1932, destacando a atuação de intelectuais, professoras, jornalistas e parlamentares que transformaram a participação política das mulheres no Brasil.