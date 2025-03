Julgamento no STF: quem é o advogado de Bolsonaro?

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros acusados de tentativa de golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF) conta com advogados renomados e experientes. Entre eles está o criminalista Celso Vilardi. O julgamento que pode tornar o ex-presidente réu começou nesta terça-feira, 25.

Outro nome de peso é José Luis de Oliveira Lima, conhecido como Juca, que assumiu a defesa do general Walter Braga Netto. Juca tem em seu histórico a defesa de importantes personalidades políticas e é reconhecido por sua atuação em casos complexos.​

O ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, é representado pelo ex-senador Demóstenes Torres, que retorna ao cenário jurídico após período afastado da política.​

Além disso, o tenente-coronel Mauro Cid conta com a defesa do advogado Bitencourt, que, apesar de suas críticas anteriores à delação premiada, optou por essa estratégia em favor de seu cliente. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres é defendido por Novacki, que assumiu a causa após os eventos de 8 de janeiro.​

Bolsonaro foi denunciado por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa.

