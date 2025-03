Que horas começa o julgamento do Bolsonaro à tarde e onde assistir (25/3)

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, na tarde desta terça-feira, 25 de março, o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por tentativa de golpe de Estado, Associação Criminal e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A sessão está marcada para começar às 14h30 (horário de Brasília).

Canais para assistir o julgamento do Bolsonaro

O julgamento de Bolsonaro na tarde desta terça-feira, 25, será transmitido ao vivo pelo canal oficial do TSE no YouTube e pela TV Justiça.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) agendou três sessões extraordinárias para julgar a denúncia contra o chamado núcleo 1 da tentativa de golpe. As reuniões estão marcadas para os dias 25 de março, às 9h30 e às 14h30, e 26 de março, às 9h30.

O grupo de acusados inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro; o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e general da reserva do Exército; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; e Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército.

