Os 10 melhores memes de jacaré após declaração de Bolsonaro

Mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) viralizou a internet em memes no fim de semana. Na última quinta-feira (17), ao falar sobre efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19, ele abordou, de maneira um tanto quanto curiosa, sobre o brasileiro se tornar um ‘jacaré’ após se imunizar do novo coronavírus. Logo após, internautas lançaram memes de jacaré em todas as redes sociais.

Declaração do presidente

“Lá no contrato da Pfizer, está bem claro: nós (Pfizer) não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu”, disse o presidente.

Bolsonaro é um dos apoiadores do discurso da vacina contra a Covid-19 não ser obrigatória. Na declaração ele emendou ainda: “se você virar Super-Homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles (Pfizer) não têm nada a ver isso. E, o que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas”.

Automaticamente a declaração fez o brasileiro ultrapassar os limites da criação e memes de jacaré caíram disparados na rede. A Cuca, personagem de Monteiro Lobato no Sítio do Pica-Pau Amarelo foi o destaque na timeline do brasileiro no fim de semana.

O dançarino Jacaré, do extinto grupo É o Tchan também esteve presente nos memes de jacaré dos brasileiros que compararam em Antes e Depois de tomar a vacina contra Covid-19. Citações comparativas sobre humano versus o réptil também tiveram nos trends do Twitter no sábado e domingo.

Até filtro de jacaré no Instagram criaram para satirizar a fala do presidente. Stories ficaram tomados por jacarés verdes e brasileiros inspiraram-se nos filtros para também satirizarem o presidente da República.

Top 10 – Memes de jacaré