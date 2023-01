Lula recebe a faixa presidencial 2023: a posse do presidente em FOTOS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu neste 1 de janeiro 2023 a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, e recebeu a faixa presidencial - sem Bolsonaro. Imagens deste dia contam a história da posse do 35º mandato presidencial.

Quem passou a faixa presidencial a Lula?

Como Jair Bolsonaro (ex-presidente) não quis passar a faixa presidencial a Lula, pela primeira na história o ato simbólico foi feito por pessoas comuns, como forma de demonstrar a diversidade do povo brasileiro.

Subiram a rampa do lado do petista o cacique Raoni Metuktire, de 90 anos, líder do povo Kayapó, o menino Francisco Carlos do Nascimento e Silva, o professor Murilo de Quadros Jesus, a vigília Jucimara Fausto dos Santos, o influenciador da inclusão Ivan Vitor Dantas Pereira, o metalúrgico Weslley Viesba Rodrigues Rocha e a catadora Aline Sousa. A vira-lata Resistência também esteve no ato.

A faixa presidencial foi passada de mão em mão dos trabalhadores até chegar ao presidente.

Veja as imagens da posse do presidente em 1 de janeiro de 2023

Veja o discurso de Lula na posse 2023