Veja em que lugar do Guarujá Bolsonaro vai passar o réveillon

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vai passar o réveillon no Guarujá, litoral de São Paulo. O presidente e sua família estão hospedados na instalação militar Forte dos Andradas desde segunda-feira (28).

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o presidente deve retornar a Brasília na segunda-feira (04).

Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro publicou uma imagem das férias, de frente ao mar e com uma camiseta do Santos Futebol Clube, onde participou do jogo beneficente ‘Natal sem Fome’ no último dia 28 no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

O presidente também aproveita a ocasião de ‘férias’ para poder circular normalmente pelas praias do litoral paulista. Mesmo com o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil ultrapassar os 191 mil óbitos, o presidente caminha pela orla sem a máscara e atende a todos que chegam para tirar uma foto.

Vale lembrar que, desde o começo da pandemia da Covid-19 no Brasil, o presidente nega e tenta burlar as regras exigidas pelos órgãos de saúde mundiais, que foram criadas para tentar romper com a disseminação do vírus mundo afora. Distanciamento social e máscara são uma das medidas que o presidente menos usa, e é perceptível durante suas entrevistas e posições nas redes sociais.

Réveillon do Bolsonaro e o Forte dos Andradas

Segundo a Agência Brasil, em diversas ocasiões, Bolsonaro já utilizou a instalação militar do Forte dos Andradas, no litoral paulista, para períodos de descanso. Ele costuma passear pelas praias e ruas da cidade e interagir com a população.

Vale lembrar que o Forte dos Andradas é um condado do Exército no Guarujá. Além de Bolsonaro, o balneário já abrigou Jânio Quadros, que ficou confinado por um bom tempo, nos anos 60.